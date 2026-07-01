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बिहार में छात्र हत्याकांड में बड़ा खुलासा, सामने आया चौंकाने वाला सच, शिक्षिका की तलाश जारी

छात्र ने स्कूल के निदेशक और शिक्षिका को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिस कारण उसकी हत्या कर दी गई. पढ़ें..

Banka student murder case
छात्र हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 1, 2026 at 12:33 PM IST

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बांका: बिहार के बांका जिले के कटोरिया थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल में 23 जून को एक छात्र को चाकू मारा गया था, जिसकी सोमवार (29 जून) को भागलपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला बड़ा खुलासा किया है. मामले में गिरफ्तार स्कूल निदेशक ने पूछताछ के दौरान हत्या की साजिश और हमले को लेकर महत्वपूर्ण खुलासा किया है.

छात्र हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा: पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है. पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने बताया कि घटना वाले दिन छात्र ने स्कूल निदेशक को विद्यालय की एक शिक्षिका के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था. आरोपी को आशंका थी कि छात्र इस घटना की जानकारी अन्य लोगों को दे देगा, जिससे उसकी बदनामी होगी. इसी डर से उसने छात्र को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और उस पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया.

छात्र की मौत के बाद फूटा लोगों का गुस्सा: हमले में गंभीर रूप से घायल छात्र को पहले स्थानीय अस्पताल और बाद में बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया गया था. करीब सात दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद उसकी मौत हो गई. छात्र की मौत के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया था और परिजनों के साथ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया था.

अवैध संबंध का हो सकता है मामला: पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर स्कूल परिसर से घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है. जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि आरोपी और संबंधित शिक्षिका के बीच अवैध संबंध होने की आशंका है. फिलहाल शिक्षिका फरार बताई जा रही है और उसकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि शिक्षिका से पूछताछ के बाद मामले के कई अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं से भी पर्दा उठ सकता है.

"पूरे मामले की जांच वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है. सभी इलेक्ट्रॉनिक और फोरेंसिक साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है ताकि न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सके."- अमितेश कुमार, एसपी

पुलिस हिरासत में 20 लोग: उधर, छात्र की मौत के बाद हुए हंगामे और पुलिस वाहन में तोड़फोड़ के मामले में अब तक 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है. एक नाबालिग को पुलिस संरक्षण में लेकर बाल सुधार गृह भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. अन्य आरोपितों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून अपने हाथ में नहीं लेने की अपील की है.

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