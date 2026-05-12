खतरे में बिहार का जेठौर पुल, झुका ब्रिज.. विक्रमशिला सेतु टूटने के बाद बढ़ा दबाव
बांका जिले के जेठौर पुल रोज करीब 3000 भारी वाहनों की आवाजाही से पुल पर दबाव बढ़ा, जिससे पुल की नींव कमजोर. पढ़ें पूरी खबर
Published : May 12, 2026 at 9:22 AM IST
बांका: बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद अब बांका जिले का जेठौर पुल भी खतरे के साए में आ गया है. भारी वाहनों के लगातार दबाव के कारण पुल के सात एवं आठ नंबर पिलर समेत करीब आधा दर्जन पिलरों की नींव जमीन के स्तर से लगभग पांच फीट ऊपर आ गई है. इससे पुल के किसी भी समय क्षतिग्रस्त होने की आशंका बढ़ गई है. स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से अविलंब ठोस कदम उठाने की मांग की है.
बांका जिले के जेठौर पुल की नींव कमजोर : रविवार को पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार सिंह ने तकनीकी पदाधिकारियों की टीम के साथ पुल का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने पिलरों की स्थिति का जायजा लिया और जल्द ही रखरखाव एवं सुरक्षा कार्य शुरू कराने की बात कही. अधिकारियों ने माना कि पुल के नीचे बहाव और लगातार दबाव के कारण स्थिति गंभीर होती जा रही है.
रोज 3000 भारी वाहनों की आवाजाही : दरअसल, विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद कहलगांव, झारखंड के पाकुड़ तथा दक्षिण भारत से आने-जाने वाले ट्रक और भारी वाहन अब जेठौर पुल होकर ही उत्तर बिहार एवं अन्य राज्यों की ओर जा रहे हैं. प्रतिदिन लगभग तीन हजार से अधिक भारी वाहनों की आवाजाही से पुल पर अचानक दबाव बढ़ गया है. इसका असर अब पुल की संरचना पर साफ दिखने लगा है.
पुल का हिस्सा मादाचक की ओर झुका : स्थानीय लोगों के अनुसार पिलर संख्या सात और आठ के बीच पुल का हिस्सा मादाचक की ओर झुकने लगा है. ग्रामीणों ने बताया कि अंधाधुंध बालू के अवैध खनन ने भी पुल की नींव को कमजोर कर दिया है.
दो वर्ष पहले हुई थी मरम्मत : स्थानीय लोगों ने बताया कि, ''नदी किनारे बसे मादाचक, पतवैय, डुमरिया एवं चिलकावर गांव के लोगों ने कहा कि 10 साल पहले बना था. रिपेयरिंग के नाम पर सीमेंट बालू से काम चलाया जा रहा है. तीन-चार वर्ष पूर्व ही पिलरों की नींव जमीन से ऊपर दिखाई देने लगी थी. करीब दो वर्ष पहले इसकी मरम्मत भी हुआ था, लेकिन अब स्थिति और खराब है. पुल किसी भी वक्त टूट सकता है''
''पिछले एक पखवाड़े से भारी वाहनों की संख्या बढ़ने के बाद पुल बीच से एक तरफ झुकता नजर आ रहा है. पुल के दोनों ओर एप्रोच पथ में भी बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है.'' - रक्षा कुमार, ग्रामीण
क्या बोले कार्यपालक अभियंता?: कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार सिंह ने बताया कि ''जेठौर पुल के पिलरों के फाइल कप बेड से ऊपर आ गए हैं. नदी में पानी के तेज बहाव से पुल को और खतरा हो सकता है. ऐसे में तत्काल पत्थर के बोल्डर डालकर पिलरों के फाइल कप को सुरक्षित किया जाएगा.''
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