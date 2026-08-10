बिहार की बेटी जानू का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवा, ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप के लिए हुआ चयन
किसान की बेटी कुमारी जानू का चयन दक्षिण कोरिया की प्रतिष्ठित 'ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप' के लिए हुआ है. रिपोर्ट- दीपक कुमार
Published : August 10, 2026 at 8:53 PM IST
बांका: बिहार के अमरपुर प्रखंड अंतर्गत सलेमपुर गांव की जानू कुमारी ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन किया है. उसका चयन प्रतिष्ठित 2026 ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप (GKS) के लिए हुआ है. इस छात्रवृत्ति के तहत वह दक्षिण कोरिया स्थित सन मून यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस विषय में मास्टर डिग्री (एमए) की पढ़ाई करेंगी.
क्या है ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप?: असल में स्कॉलरशिप के माध्यम से जानू को दक्षिण कोरिया के प्रसिद्ध सन मून विश्वविद्यालय से 'इंटरनेशनल रिलेशंस' (अंतरराष्ट्रीय संबंध) विषय में दो साल की मास्टर डिग्री करने का अवसर मिला है. जानू की छात्रवृत्ति की अवधि 1 सितंबर 2026 से 31 अगस्त 2029 तक होगी. इस दौरान कोरियाई सरकार की ओर से आने-जाने का हवाई किराया, पूरी ट्यूशन फीस, मासिक स्टाइपेंड और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं और आने-जाने के हवाई किराए समेत कुल 96 लाख रुपये (सालाना खर्च) वहन करेगा.
"यह छात्रवृत्ति दक्षिण कोरिया के शिक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन (NIIED) द्वारा प्रदान की जाती है. प्रत्येक वर्ष कोरियाई शिक्षा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. पूरे भारत से सीमित संख्या में विद्यार्थियों का चयन किया जाता है."- जानू कुमारी, छात्रा
परिजन काफी खुश: ग्रामीण परिवेश से निकलकर हासिल की गई इस उपलब्धि से परिजनों सहित पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है. जानू की प्रारंभिक शिक्षा सलेमपुर स्थित हाई स्कूल से हुई. इसके बाद उन्होंने भागलपुर के शारदा झुनझुनवाला महिला महाविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की.
क्या बोले परिजन?: मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाली जानू ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखी. उनके पिता चंडिका चौधरी (किसान) और मां रानी चौधरी ने बेटी की शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी और हर संभव सहयोग किया. परिजनों ने बताया कि जानू बचपन से ही पढ़ाई में काफी मेधावी रही हैं.
"जानू पिछले करीब तीन वर्षों से ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए लगातार मेहनत कर रही थीं. आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उनका चयन अंतरराष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए हो गया. हमलोग बहुत खुश हैं."- अंबिका चौधरी, जानू कुमारी के चाचा
सलेमपुर गांव की इस बेटी की सफलता से क्षेत्र के लोगों में उत्साह है. ग्रामीणों ने जानू कुमारी को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. उनकी यह उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्र की अन्य छात्राओं के लिए भी प्रेरणा बनी है कि लगन, मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर वे भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकती हैं.
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