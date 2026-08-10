ETV Bharat / state

बिहार की बेटी जानू का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवा, ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप के लिए हुआ चयन

बांका: बिहार के अमरपुर प्रखंड अंतर्गत सलेमपुर गांव की जानू कुमारी ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन किया है. उसका चयन प्रतिष्ठित 2026 ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप (GKS) के लिए हुआ है. इस छात्रवृत्ति के तहत वह दक्षिण कोरिया स्थित सन मून यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस विषय में मास्टर डिग्री (एमए) की पढ़ाई करेंगी.

क्या है ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप?: असल में स्कॉलरशिप के माध्यम से जानू को दक्षिण कोरिया के प्रसिद्ध सन मून विश्वविद्यालय से 'इंटरनेशनल रिलेशंस' (अंतरराष्ट्रीय संबंध) विषय में दो साल की मास्टर डिग्री करने का अवसर मिला है. जानू की छात्रवृत्ति की अवधि 1 सितंबर 2026 से 31 अगस्त 2029 तक होगी. इस दौरान कोरियाई सरकार की ओर से आने-जाने का हवाई किराया, पूरी ट्यूशन फीस, मासिक स्टाइपेंड और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं और आने-जाने के हवाई किराए समेत कुल 96 लाख रुपये (सालाना खर्च) वहन करेगा.

"यह छात्रवृत्ति दक्षिण कोरिया के शिक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन (NIIED) द्वारा प्रदान की जाती है. प्रत्येक वर्ष कोरियाई शिक्षा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. पूरे भारत से सीमित संख्या में विद्यार्थियों का चयन किया जाता है."- जानू कुमारी, छात्रा

परिजन काफी खुश: ग्रामीण परिवेश से निकलकर हासिल की गई इस उपलब्धि से परिजनों सहित पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है. जानू की प्रारंभिक शिक्षा सलेमपुर स्थित हाई स्कूल से हुई. इसके बाद उन्होंने भागलपुर के शारदा झुनझुनवाला महिला महाविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की.