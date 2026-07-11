ETV Bharat / state

झारखंड में एनकाउंटर, बांका डबल मर्डर के आरोपी सचिन सिंह के पैर में लगी गोली

5 जुलाई को डबल मर्डर के बाद जांच करती बांका पुलिस की टीम (ETV Bharat)

रांची के होटल में छिपा था सचिन सिंह: इसके बाद लगातार की गई छापेमारी के दौरान शुक्रवार को रांची स्थित एक होटल से मामले के मुख्य अभियुक्त सचिन सिंह को गिरफ्तार किया गया. घायल आरोपी का इलाज कराया जा रहा है.

हत्या के एक घंटे बाद एक आरोपी गिरफ्तार: बांका के पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने बताया, दोहरे हत्याकांड के बाद मामले के उद्भेदन के लिए विशेष जांच और छापेमारी दल का गठन किया गया था. टीम ने घटना के 72 घंटे के भीतर एक आरोपी सोमनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया था.

बांका बांका डबल मर्डर केस में एनकाउंटर: पुलिस के मुताबिक, हथियार की बरामदगी के लिए ले जाने के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद आत्मरक्षा में की गई पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई.

बांका: बिहार के बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के बलिया गांव में 5 जुलाई को हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड के मुख्य शूटर को पुलिस ने झारखंड की राजधानी रांची से गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की, और भागने की कोशिश की.

जंगल में हथियार छिपाने की बात कबूली: एसपी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सचिन सिंह ने स्वीकार किया कि उसने वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्तौल बलिया गांव के जंगल में छिपा रखी है. इसके बाद पुलिस टीम उसे हथियार बरामद कराने के लिए मौके पर लेकर पहुंची.

पिस्तौल निकाल ली और फायरिंग करने लगा: पुलिस के अनुसार, जंगल में पहुंचते ही आरोपी ने अचानक पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की और खुद को छुड़ाकर भागने लगा. इसी दौरान उसने छिपाकर रखी पिस्तौल निकाल ली और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी.

बांका में 5 जुलाई को डबल मर्डर (ETV Bharat)

पुलिस की जवाबी फायरिंग, आरोपी के पैर में गोली: पुलिस ने आत्मरक्षा में नियंत्रित जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई. घायल आरोपी को तत्काल बांका सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जेएलएनएमसीएच) रेफर कर दिया.

''सचिन सिंह को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और उसके विरुद्ध आरोपी के विरुद्ध हत्या, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, बिजली अधिनियम तथा अवैध खनन सहित कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं." - अमितेश कुमार, एसपी, बांका

अमितेश कुमार, एसपी, बांका (ETV Bharat)

अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी: अब पुलिस बांका डबल मर्डर केस की साजिश, अन्य आरोपियों की भूमिका और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि मामले में फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी जारी है.

क्या है पूरा मामला?: बिहार के बांका जिले में 5 जुलाई को गुंजन कुमार सिंह (34) और सिंधु कुमार (33) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अमरपुर थाना कांड संख्या 393/26 दर्ज कर एसपी के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया था. मामले में एक आरोपी सोमनाथ सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है.

हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस पर फायरिंग: मामले के मुख्य आरोपी सचिन कुमार उर्फ सचिन सिंह को झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन स्थित अमृत होटल से गिरफ्तार किया गया था. 11 जुलाई की सुबह आरोपी को घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के लिए उसकी निशानदेही पर ले जाया गया. इसी दौरान उसने छिपाई गई पिस्तौल निकालकर पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दी और भागने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे पैर में गोली मारी.