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बिहार में धूसखोर अंचलाधिकारी गिरफ्तार, SVU ने रंगे हाथ दबोचा

बांका में चान्दन के अंचलाधिकारी रविकांत को विशेष निगरानी इकाई ने 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक

circle officer ravikant kumar
बांका में SVU ने अंचलाधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 9, 2026 at 8:55 PM IST

4 Min Read
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पटना: बिहार की राजधानी पटना से सटे बांका में पटना विशेष निगरानी इकाई यानी SVU ने बुधवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के चान्दन अंचल के अंचल अधिकारी रविकांत कुमार को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. जमीन से जुड़े एक मामले में दखल-कब्जा दिलाने के एवज में अधिकारी पर दो लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप है.

SVU की टीम ने जाल बिछाकर की कार्रवाई

विशेष निगरानी इकाई के अनुसार शिकायतकर्ता सियाराम कुमार, पिता वासुदेव यादव, ग्राम झाा, टोला मोरवे, पोस्ट लोहारी, थाना चान्दन, जिला बांका के रहने वाले हैं. उन्होंने SVU पटना में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के सत्यापन के बाद SVU की टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की और आरोपी अधिकारी को रिश्वत की रकम स्वीकार करते हुए गिरफ्तार कर लिया.

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गिरफ्तार अंचलाधिकारी रविकांत (ETV Bharat)

दो लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप

दरअसल शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया गया था कि टाइटल सूट केस संख्या 2395/95 में पारित आदेश के तहत संबंधित जमीन पर पीड़ित को दखल-कब्जा दिलाने के लिए चान्दन के अंचल अधिकारी रविकांत कुमार द्वारा दो लाख रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है. शिकायतकर्ता के अनुसार तत्काल 20 से 25 हजार रुपये देने की मांग भी की गई थी.

सत्यापन में रिश्वत की मांग की पुष्टि

मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष निगरानी इकाई ने शिकायत का सत्यापन कराया. सत्यापन के दौरान अंचल अधिकारी रविकांत कुमार द्वारा शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग किए जाने की पुष्टि हुई. इसके बाद SVU ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की. रिश्वत की मांग की पुष्टि होने के बाद आरोपी अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पूरी तैयारी की गई.

SVU थाना में दर्ज हुआ केस

विशेष निगरानी इकाई की ओर से अंचल अधिकारी रविकांत कुमार के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई थाना में केस दर्ज किया गया है. प्राथमिकी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत दर्ज की गई है. इसके बाद रिश्वत लेते अधिकारी को पकड़ने के लिए धावा दल का गठन किया गया.

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SVU ने जारी की प्रेस रिलीज (ETV Bharat)

20 हजार रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

SVU ने प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी है कि पुलिस उपाधीक्षक अरुण कुमार अकेला के नेतृत्व में टीम गठित की गई. टीम ने पूरी कार्रवाई को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया. इसी दौरान चान्दन के अंचल अधिकारी रविकांत कुमार को 20 हजार रुपये रिश्वत की रकम स्वीकार करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया. कार्रवाई के बाद SVU की टीम आरोपी अधिकारी को अपने साथ ले गई.

अपर पुलिस महानिदेशक ने दी जानकारी

विशेष निगरानी इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार ने कार्रवाई की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने के बाद उसका सत्यापन कराया गया था. सत्यापन के दौरान रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर प्राथमिकी दर्ज की गई और इसके बाद धावा दल का गठन कर अंचल अधिकारी को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया.

"शिकायत मिलने के बाद उसका सत्यापन कराया गया था. सत्यापन के दौरान रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर प्राथमिकी दर्ज की गई और इसके बाद धावा दल का गठन कर अंचल अधिकारी को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया."- सुधांशु कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक, SVU

पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई

गिरफ्तारी के बाद SVU की टीम आरोपी अंचल अधिकारी से पूछताछ कर रही है. पूछताछ और जांच के आधार पर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. SVU पूरे मामले की जांच कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि रिश्वत की मांग से जुड़े अन्य पहलुओं की क्या स्थिति है.

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