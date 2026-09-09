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बिहार में धूसखोर अंचलाधिकारी गिरफ्तार, SVU ने रंगे हाथ दबोचा

बांका में SVU ने अंचलाधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार ( ETV Bharat )