बैंककर्मियों की हड़ताल,पांच दिवस काम की मांग,केंद्र पर वादाखिलाफी का लगाया आरोप

साल 2023 में इंडियन बैंक एसोसिएशन ने पांच दिवस काम की मांग को आगे सरकार तक पहुंचा दिया था. बावजूद इसके सरकार बैंकों में सप्ताह में पांच दिवस की कार्य प्रणाली लागू नहीं कर रही है. आज एक दिन की हड़ताल है, लेकिन आगे चलकर बैठक में निर्णय लेने के बाद मांग पूरी नहीं होती है तो फाइनेंशियल क्लोजिंग ईयर में भी हम हड़ताल कर सकते हैं. इसके साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं- शिरीष नलगुंडवार, बैंककर्मी

रायपुर : देश के केंद्रीयकृत बैंकों में पांच दिवस बैंकिंग प्रणाली लागू करने की मांग को लेकर एक दिवसीय हड़ताल हुई. सामूहिक हड़ताल के कारण मंगलवार को देश के सभी बैंकों में कामकाज प्रभावित हुआ. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर चले देशभर के 9 यूनियन के लगभग 8 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल पर थे. सरकार इनकी मांग को पूरा नहीं करती है तो आने वाले दिनों में फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के समय भी हड़ताल पर जा सकते हैं. ''सरकार ने नहीं निभाया अपना वादा'' छत्तीसगढ़ बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन के महासचिव शिरीष नलगुंडवार ने बताया कि हमारी केवल एक सूत्रीय मांग है कि बैंकों में सप्ताह में पांच दिवस बैंकिंग प्रणाली लागू की जाए. स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही रिजर्व बैंक में सप्ताह में पांच दिवस कार्य प्रणाली लागू की जा चुकी है, लेकिन इससे नेशनलाइज्ड बैंक को अलग रखा गया है. साल 2015 में जो सेटलमेंट हुआ था. उस दौरान सरकार ने महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी दिया जा रहा है. आगे चलकर महीने के सभी सैटर डे आप लोग को छुट्टी मिलेगी.

''कई संस्थानों में पांच दिवस कार्य का चलन''

छत्तीसगढ़ केनरा बैंक एंप्लाइज एसोसिएशन के विजय कुमार शर्मा ने कहा कि सरकार हमारी मांग को नहीं सुन रही है.ऑलरेडी बैंकर्स पर काफी ज्यादा प्रेशर हैं. बैंक सुबह 9 बजे आते हैं. रात 10 बजे तक घर वापस जाते हैं. सप्ताह में पांच दिवस बैंकिंग प्रणाली लागू होने से बैंकर्स निश्चित और कंफर्म होकर काम कर सकेंगे. LIC सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जैसी जगह पर सप्ताह में पांच दिवस की कार्य प्रणाली लागू है.

बैंकों में वैसे भी छुट्टी की दिक्कत है. बैंकर्स छुट्टी की डिमांड करते हैं तो छुट्टी नहीं मिल पाती. जिनका ट्रांसफर घर से दूर हो जाता है वे और भी परेशान हो जाते हैं. सरकार 5 डे बैंकिंग प्रणाली लागू करती है तो वह अपने घर जाकर परिवार को समय दे सकेगा- विजय कुमार शर्मा,छत्तीसगढ़ केनरा बैंक एंप्लाइज एसोसिएशन

रायगढ़ में भी बैंक रहे बंद

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स के बैनर तले आज बैंक कर्मी हड़ताल पर है. बैंक कर्मचारी यूनियनों ने 5 डे वर्किंग की लंबे समय से लंबित मांग को लेकर 27 जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है. हड़ताल का असर रायगढ़ में भी देखने को मिला. रायगढ़ में भी बैंक बंद रहे. रायगढ़ सीबीआई मेन ब्रांच के पास बैंक कर्मी हड़ताल कर रहे और नारेबाजी करते दिखे. मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को अवकाश घोषित करने का निर्णय मार्च 2024 में वेतन संशोधन समझौते के दौरान भारतीय बैंक संघ और यूएफबीयू के बीच हुआ था.

रायगढ़ के बैंक रहे बंद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आज तक इस समझौते पर सरकार के तरफ से सहमति नहीं दी गई है जबकि यूएफबीयू का कहना है कि काम के घंटे कम नहीं होंगे क्योंकि बैंक कर्मी सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना 40 मिनट अतिरिक्त काम करने के लिए सहमत हैं-डी नारायण पटेल,बैंककर्मी

आपको बता दें कि 24 को दूसरा शनिवार था, 25 को रविवार था और 26 को राष्ट्रीय अवकाश के कारण बैंक बंद थे. वहीं 27 जनवरी को यूएफबीयू के एक दिवसीय हड़ताल के वजह से बैंक बंद हैं. जिससे बैंकिंग कार्यों में और अधिक व्यवधान पैदा हुआ है. बैंकों की हड़ताल से ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.



