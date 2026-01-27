छत्तीसगढ़ में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की हड़ताल, महासमुंद में बैंकिंग सेक्टर प्रभावित
पूरे देश सहित छत्तीसगढ़ में बैंक यूनियन की हड़ताल से कार्य प्रभावित हुआ है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 27, 2026 at 3:44 PM IST
महासमुंद: फाइव वर्किंग डे की मांग को लेकर देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों की आज हड़ताल है. फाइव वर्किंग डे की मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियन ने यह हड़ताल बुलाई है. छत्तीसगढ़ में भी इस हड़ताल का असर दिख रहा है. प्रदेश के वनांचल जिले महासमुंद में राष्ट्रीयकृत बैंकों में आज ताला लटका हुआ है.जिससे लोगो को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है.
बैंककर्मियों का विरोध प्रदर्शन
बैंककर्मियों ने महासमुंद मुख्यालय के पास स्थिति स्टैट बैंक के सामने खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया. इनकी मांग है कि 06 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह को 05 दिवस बैंक सप्ताह किया जाए.जिले के स्टेट बैंक आफ इण्डिया , बैंक आफ बड़ोदा , पंजाब नेशनल बैंक , सेन्ट्रल बैंक , यूनियन बैंक की ब्रान्च में ताले लटके हुए हैं. बैंक बंद होने से रोजाना के कामकाज प्रभावित हुए हैं. लोगों को लेन देन में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है. करोड़ों का बिजनेस प्रभावित हुआ है.
क्या है बैंककर्मियों की मांगें ?
इस हड़ताल को लेकर बैंक कर्मियों ने कहा कि वे हमेशा सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर शासकीय योजनाओं को चला रहे हैं. 6 दिवसीय कार्य होने से हम लोग अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं. इसलिए हम लोगों ने पांच दिवसीय कार्य करने की मांग की है.
आज हम एक दिवसीय हड़ताल पर हैं , मांगें पूरी नही हुई तो आगे संस्था जो निर्णय लेगी वैसा कदम उठाया जायेगा-शोभा पूनम कुजूर, संगठन सचिव, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन
हम छोटे व्यापारियों को इस हड़ताल से अच्छी खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है- सौरभ जैन, व्यापारी, महासमुंद
बैंककर्मियों की एक दिवसीय हड़ताल पर जाने से करोड़ों का व्यापार प्रभावित हुआ है. आमजन के रोजमर्रा के कामकाज भी प्रभावित हुए हैं. कई लोगों को आर्थिक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है.