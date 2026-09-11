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उत्तराखंड में भी बंद रहे बैंक, हड़ताल पर रहे कर्मचारी, जानिए क्या हैं डिमांड्स

बैंक कर्मचारियों ने कहा लंबे समय से कर्मचारियों से जुड़े कई मुद्दे लंबित हैं, जिनका जल्द समाधान किया जाना आवश्यक है.

BANK STRIKE UPDATE
अल्मोड़ा में बैंकों की हड़ताल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 11, 2026 at 4:23 PM IST

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अल्मोड़ा/देहरादून: उत्तराखंड में राष्ट्रीयकृत बैंक शुक्रवार को एक दिवसीय हड़ताल के चलते बंद रहे. हड़ताल के कारण अधिकांश बैंकों में कम काज ठप रहने से बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह प्रभावित हुईं. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर बैंक कर्मचारियों ने अपनी छह सूत्रीय मांगों को लेकर बैंकों के बाहर प्रदर्शन किया. इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की.

देहरादून में भी हड़ताल: बैंक कर्मचारियों ने शुक्रवार को एक दिवसीय हड़ताल करते हुए एश्ले हॉल चौक स्थित सेंट्रल बैंक के सामने प्रदर्शन किया. कर्मचारियों ने कहा बैंकिंग क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी हड़ताल और प्रदर्शन का रास्ता नहीं अपनाना चाहते, लेकिन लंबे समय से मांगों पर कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्हें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा है.

प्रदर्शन के दौरान ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन के संयोजक और यूनाइटेड फोरम ऑफ़ बैंक यूनियन देहरादून यूनिट के ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी इंदर रावत ने बताया कि फाइव-डे बैंकिंग की मांग वर्ष 2012 से चली आ रही है. वर्ष 2015 में सरकार की ओर से महीने के दो शनिवार की छुट्टी लागू की गई थी. आगे सभी शनिवार को अवकाश घोषित करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक यह मांग पूरी नहीं हुई.

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देहरादून में बैंकों की हड़ताल (ETV Bharat)

अल्मोड़ा जिले में प्रदर्शन कर रहे बैंक कर्मचारियों ने कहा सरकार की एकतरफा और भेदभावपूर्ण पीएलआई (परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव) योजना को वापस लिया जाना चाहिए. कर्मचारियों ने 11वें और 12वें द्विपक्षीय वेतन समझौते से जुड़े लंबित प्रावधानों को लागू करने की भी मांग उठाई. इसके साथ ही पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था तत्काल लागू करने, पेंशन अपडेट करने और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग की गई.

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सड़कों पर उतरे बैंक कर्मचारी (ETV Bharat)

बैंक कर्मचारियों ने कहा लंबे समय से कर्मचारियों से जुड़े कई मुद्दे लंबित हैं, जिनका जल्द समाधान किया जाना आवश्यक है. उन्होंने कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बैंकिंग क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किए जाने की मांग की. हड़ताल के कारण बैंकिंग कार्य के लिए पहुंचे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. जिले के विभिन्न बैंकों में अपने जरूरी काम कराने पहुंचे अनेक ग्राहकों को बिना काम कराए ही वापस लौटना पड़ा.कुछ लोगों को बैंक बंद होने की जानकारी मौके पर पहुंचने के बाद हुई. इससे जमा-निकासी, चेक संबंधी कार्य, बैंक खातों से जुड़े जरूरी काम और अन्य सेवाएं प्रभावित रहीं.

अल्मोड़ा में बैंकों की हड़ताल (ETV Bharat)

शुक्रवार को हड़ताल और इसके बाद शनिवार व रविवार का अवकाश होने के कारण बैंक लगातार तीन दिन बंद रहेंगे. इससे बैंकिंग कार्यों के लिए ग्राहकों को सोमवार तक इंतजार करना पड़ेगा. बैंक सोमवार को खुलने के बाद नियमित रूप से बैंकिंग सेवाएं बहाल होने की उम्मीद है.

बैंक कर्मचारियों ने दी बड़ें आंदोलन की चेतावनी: बैंक कर्मचारियों ने चेताया कि मांगें पूरी नहीं होने पर 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिवसीय हड़ताल की जाएगी. इसके बाद भी समाधान नहीं हुआ तो 26 अक्टूबर से देशभर में व्यापक आंदोलन और हड़ताल की घोषणा की जाएगी. बैंक कर्मचारियों ने सरकार से फाइव-डे बैंकिंग लागू करने और पीएलआई से जुड़ी विसंगतियों को दूर करते हुए कर्मचारियों की मांगों पर जल्द निर्णय लेने की मांग की.

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