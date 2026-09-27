ETV Bharat / state

कल से तीन दिन तक रहेंगे बैंक बंद. आज रविवार को भी खुले हैं ब्रांच. 28-29-30 सितंबर तक हड़ताल पर रहेंगे बैंककर्मी

तीन दिवसीय हड़ताल का आम लोगों को होगी परेशानी ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंककर्मी सोमवार से तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे. ग्राहकों को होने वाली असुविधाओं को देखते हुए आज रविवार को भी बैंक की शाखाएं खुली हैं. एसबीआई ने अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर अपील जारी किया है कि बैंकों के सभी जरुरी कार्य आज ही निपटा लें. दरअसल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने ऐलान किया है कि बैंक कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 28 सितंबर से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे.