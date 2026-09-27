कल से तीन दिन तक रहेंगे बैंक बंद. आज रविवार को भी खुले हैं ब्रांच. 28-29-30 सितंबर तक हड़ताल पर रहेंगे बैंककर्मी
तीन दिवसीय हड़ताल की वजह से सरकारी बैंकों के साथ-साथ ग्रामीण और जिला सहकारी बैंकों में भी कामकाज पूरी तरह प्रभावित होने की आशंका.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 9:11 AM IST
प्रयागराज: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंककर्मी सोमवार से तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे. ग्राहकों को होने वाली असुविधाओं को देखते हुए आज रविवार को भी बैंक की शाखाएं खुली हैं. एसबीआई ने अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर अपील जारी किया है कि बैंकों के सभी जरुरी कार्य आज ही निपटा लें. दरअसल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने ऐलान किया है कि बैंक कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 28 सितंबर से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे.
तीन दिवसीय हड़ताल की वजह से सरकारी बैंकों के साथ-साथ ग्रामीण और जिला सहकारी बैंकों में भी कामकाज पूरी तरह प्रभावित होने की आशंका है. ग्राहकों की सुविधा के लिए कुछ बैंकों ने रविवार, 27 सितंबर को शाखाएं खुली रखने का निर्देश दिया है, लेकिन सोमवार से बुधवार तक वित्तीय लेनदेन ठप रह सकता है.
बैंक संगठनों की ओर से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, ये हड़ताल कर्मचारियों की लंबित मांगों को मनवाने के लिए की जा रही है. कर्मचारियों की मुख्य मांग पांच दिवसीय बैंकिंग लागू करने की है. इसके अलावा, वे परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना में मौजूद कमियों को दूर करने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विरोध जैसी मांगों को लेकर भी आंदोलनरत हैं.
तीन दिवसीय हड़ताल का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर सीधा असर देखने को मिलेगा. चेक क्लियरिंग, नकद जमा और निकासी, लोन प्रोसेसिंग और सरकारी पेंशन से जुड़ी सेवाओं पर ज्यादा पड़ेगा. चूंकि महीना खत्म होने वाला है, ऐसे में वेतन और अन्य जरूरी भुगतानों में देरी हो सकती है. हालांकि, केंद्र सरकार ने हड़ताल को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देते हुए सितंबर महीने का वेतन और पेंशन 25 सितंबर तक ही जारी करने का निर्णय लिया था, ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी न हो.
बता दें कि पहले भी हुई हड़तालों के दौरान सैकड़ों बैंक शाखाओं में ताले लटके नज़र आए थे और ग्राहकों को बिना काम कराए लौटना पड़ा था. बैंक एसोसिएशन का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे आगे भी विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे. ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे हड़ताल से पहले अपने जरूरी बैंकिंग काम निपटा लें या ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करें.
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