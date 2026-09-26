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बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, रविवार को भी खुले रहेंगे बैंक, 28-30 सितंबर तक बैंक में है हड़ताल, जल्द निपटा लें अपना काम

बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर ( ETV Bharat )

हिसार: यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर देशभर में 28, 29 और 30 सितंबर को बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की तीन दिवसीय हड़ताल प्रस्तावित है. हड़ताल के कारण बैंक शाखाओं में नियमित कामकाज प्रभावित हो सकता है. ऐसे में ग्राहकों को अपने जरूरी बैंकिंग कार्य पहले ही पूरे करने की सलाह दी गई है. 25 सितंबर तक जरूरी काम निपटाने की अपील: यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के सह-संयोजक और पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी राजेश पसरीजा ने ग्राहकों से अपील करते हुए कहा कि, " सभी 25 सितंबर तक जरूरी बैंकिंग और दस्तावेज संबंधी काम निपटा लें. ग्राहक हड़ताल की अवधि को देखते हुए चेक जमा करने, नकद निकासी और अन्य शाखा संबंधी काम पहले ही पूरा कर लें. बैंक यूनियनों की प्रमुख मांगों में पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करना शामिल है. इस मुद्दे पर अभी तक ठोस प्रगति नहीं हुई है. इसके अलावा बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़ी अन्य मांगें भी सरकार के समक्ष रखी जा रही हैं." 28 से 30 सितंबर तक बैंक बंद (ETV Bharat) 11 सितंबर को भी किया था विरोध: बैंक कर्मचारियों ने इससे पहले 11 सितंबर को भी हड़ताल कर विरोध दर्ज कराया था. इस दौरान यूनियन की ओर से केंद्र सरकार को मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा गया था. मांगों पर अपेक्षित समाधान नहीं होने के बाद अब 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय हड़ताल का निर्णय लिया गया है. शाखाओं में इन कामों पर पड़ सकता है असर: हड़ताल के दौरान बैंक शाखाओं में नकद लेन-देन, चेक जमा, दस्तावेज जमा कराने और अन्य शाखा आधारित सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. बैंक अधिकारियों ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे आखिरी समय की परेशानी से बचने के लिए अपने जरूरी काम पहले ही निपटा लें.