बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, रविवार को भी खुले रहेंगे बैंक, 28-30 सितंबर तक बैंक में है हड़ताल, जल्द निपटा लें अपना काम
28-30 सितंबर तक बैंक हड़ताल प्रस्तावित है. ऐसे में ग्राहकों को जरूरी बैंकिंग कार्य पूरे करने की सलाह दी गई है.
Published : September 26, 2026 at 11:58 AM IST
हिसार: यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर देशभर में 28, 29 और 30 सितंबर को बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की तीन दिवसीय हड़ताल प्रस्तावित है. हड़ताल के कारण बैंक शाखाओं में नियमित कामकाज प्रभावित हो सकता है. ऐसे में ग्राहकों को अपने जरूरी बैंकिंग कार्य पहले ही पूरे करने की सलाह दी गई है.
25 सितंबर तक जरूरी काम निपटाने की अपील: यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के सह-संयोजक और पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी राजेश पसरीजा ने ग्राहकों से अपील करते हुए कहा कि, " सभी 25 सितंबर तक जरूरी बैंकिंग और दस्तावेज संबंधी काम निपटा लें. ग्राहक हड़ताल की अवधि को देखते हुए चेक जमा करने, नकद निकासी और अन्य शाखा संबंधी काम पहले ही पूरा कर लें. बैंक यूनियनों की प्रमुख मांगों में पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करना शामिल है. इस मुद्दे पर अभी तक ठोस प्रगति नहीं हुई है. इसके अलावा बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़ी अन्य मांगें भी सरकार के समक्ष रखी जा रही हैं."
11 सितंबर को भी किया था विरोध: बैंक कर्मचारियों ने इससे पहले 11 सितंबर को भी हड़ताल कर विरोध दर्ज कराया था. इस दौरान यूनियन की ओर से केंद्र सरकार को मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा गया था. मांगों पर अपेक्षित समाधान नहीं होने के बाद अब 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय हड़ताल का निर्णय लिया गया है.
शाखाओं में इन कामों पर पड़ सकता है असर: हड़ताल के दौरान बैंक शाखाओं में नकद लेन-देन, चेक जमा, दस्तावेज जमा कराने और अन्य शाखा आधारित सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. बैंक अधिकारियों ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे आखिरी समय की परेशानी से बचने के लिए अपने जरूरी काम पहले ही निपटा लें.
ATM और डिजिटल बैंकिंग से मिल सकती है सुविधा: हड़ताल के दौरान एटीएम, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसी डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध रहने की संभावना है. हालांकि, किसी सेवा की उपलब्धता संबंधित बैंक की व्यवस्था पर निर्भर करेगी. बैंक अधिकारियों की ओर से एटीएम में पर्याप्त नकदी उपलब्ध रखने का प्रयास भी किया जाएगा.
कर्मचारियों पर काम का दबाव होने का दावा: राजेश पसरीजा ने कहा कि, "बैंक कर्मचारियों पर काम का दबाव काफी बढ़ा है. कर्मचारियों की कमी के कारण कई बार अधिकारियों और कर्मचारियों को देर शाम तक काम करना पड़ता है. कर्मचारियों की मांगों पर सरकार को सकारात्मक कदम उठाने चाहिए, ताकि बैंकिंग व्यवस्था और कर्मचारियों दोनों को राहत मिल सके."
27 सितंबर को बैंक खोलने की व्यवस्था: हड़ताल से पहले 27 सितंबर, रविवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) को सामान्य रूप से खोलने की घोषणा की गई है. वित्त मंत्रालय के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 सितंबर को बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम-लिंक शाखाओं और करेंसी चेस्ट के संचालन की अनुमति दी है.
हड़ताल से पहले ग्राहकों को राहत देने की तैयारी: 27 सितंबर को बैंक खोलने का उद्देश्य ग्राहकों को हड़ताल से पहले जरूरी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है. बैंक अधिकारियों ने ग्राहकों से अपील की है कि वे रविवार को मिलने वाली सुविधा का भी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करें और हड़ताल शुरू होने से पहले आवश्यक काम पूरे कर लें.
ये भी पढ़ें:पंचकूला जिला अस्पताल में पहली बार खुलेगी अमृत फार्मेसी, गंभीर मरीजों को सस्ती दवाओं से मिलेगी राहत