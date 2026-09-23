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Bank Strike : बैंकों में 28 से 30 सितंबर तक हड़ताल, लगातार पांच दिन बंद रहेंगे बैंक

26 और 27 सितंबर को शनिवार-रविवार का अवकाश. 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर फिर बंद रहेंगे बैंक.

Bank Strike
बैंकों में 28 से 30 सितंबर तक हड़ताल (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2026 at 7:53 PM IST

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जयपुर: पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 28, 29 और 30 सितंबर को देशव्यापी बैंक हड़ताल का ऐलान किया है. UFBU के अनुसार 22 सितंबर को नई दिल्ली में उप मुख्य श्रम आयुक्त की मौजूदगी में हुई सुलह वार्ता में बैंकिंग संगठनों और वित्त मंत्रालय की ओर से पांच दिवसीय बैंकिंग लागू करने को लेकर कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं मिला.

इसके बाद हड़ताल को यथावत रखने का फैसला किया गया है. UFBU राजस्थान के संयोजक महेश मिश्रा ने बताया कि पांच दिवसीय बैंकिंग की मांग मार्च 2024 के वेतन पुनरीक्षण समझौते में शामिल हो चुकी है, लेकिन सरकार की ओर से इसे अब तक लागू नहीं किया गया है. उनका कहना है कि 22 सितंबर की सुलह वार्ता में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) की ओर से इस मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय नहीं दिया गया.

लगातार पांच दिन बंद रहेंगे बैंक : हड़ताल और साप्ताहिक अवकाश के कारण बैंक लगातार पांच दिन बंद रहेंगे. 26 और 27 सितंबर को शनिवार और रविवार का साप्ताहिक अवकाश रहेगा. इसके बाद 28, 29 और 30 सितंबर को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे. इस तरह 26 से 30 सितंबर तक लगातार पांच दिन बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी. इसके बाद 1 अक्टूबर को बैंक खुलेंगे, जबकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के कारण फिर अवकाश रहेगा.

पढ़ें : लगातार 5 दिन बंद रहेंगे बैंक, SBI ने कहा- फटाफट निपटा लें जरूरी काम

UFBU ने बैंक ग्राहकों और आम लोगों से अपील की है कि वे अपने जरूरी बैंकिंग कार्य 25 सितंबर तक निपटा लें. संगठन ने हड़ताल के कारण होने वाली असुविधा के लिए ग्राहकों से खेद भी जताया है. UFBU का कहना है कि पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था कर्मचारियों के अधिकारों के साथ-साथ ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने से भी जुड़ी मांग है.

कर्मचारियों पर दबाव बनाने का आरोप : UFBU ने बैंक प्रबंधनों पर कर्मचारियों और अधिकारियों, विशेष रूप से स्केल-IV एवं प्रोबेशनरी अधिकारियों को हड़ताल में शामिल नहीं होने के लिए दबाव बनाने और धमकाने का आरोप लगाया है. संगठन ने इसे औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 84 के तहत अनुचित श्रम आचरण बताया है. UFBU ने कहा कि यदि पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की दिशा में कोई ठोस और सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है तो 28 से 30 सितंबर की तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल जारी रहेगी.

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SEPTEMBER 28 TO 30
BANKS REMAIN CLOSED
FIVE CONSECUTIVE DAYS
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस
BANK STRIKE

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