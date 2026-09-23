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Bank Strike : बैंकों में 28 से 30 सितंबर तक हड़ताल, लगातार पांच दिन बंद रहेंगे बैंक

जयपुर: पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 28, 29 और 30 सितंबर को देशव्यापी बैंक हड़ताल का ऐलान किया है. UFBU के अनुसार 22 सितंबर को नई दिल्ली में उप मुख्य श्रम आयुक्त की मौजूदगी में हुई सुलह वार्ता में बैंकिंग संगठनों और वित्त मंत्रालय की ओर से पांच दिवसीय बैंकिंग लागू करने को लेकर कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं मिला.

इसके बाद हड़ताल को यथावत रखने का फैसला किया गया है. UFBU राजस्थान के संयोजक महेश मिश्रा ने बताया कि पांच दिवसीय बैंकिंग की मांग मार्च 2024 के वेतन पुनरीक्षण समझौते में शामिल हो चुकी है, लेकिन सरकार की ओर से इसे अब तक लागू नहीं किया गया है. उनका कहना है कि 22 सितंबर की सुलह वार्ता में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) की ओर से इस मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय नहीं दिया गया.

लगातार पांच दिन बंद रहेंगे बैंक : हड़ताल और साप्ताहिक अवकाश के कारण बैंक लगातार पांच दिन बंद रहेंगे. 26 और 27 सितंबर को शनिवार और रविवार का साप्ताहिक अवकाश रहेगा. इसके बाद 28, 29 और 30 सितंबर को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे. इस तरह 26 से 30 सितंबर तक लगातार पांच दिन बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी. इसके बाद 1 अक्टूबर को बैंक खुलेंगे, जबकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के कारण फिर अवकाश रहेगा.