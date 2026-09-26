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28 सितंबर से 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, क्या इस महीने देर से आएगी आपकी सैलरी?

पटना के ग्राहक सुधीर पांडे ने कहा कि कैश निकालने और जमा करने के अलावा RTGS और चेक क्लियरेंस जैसे काम प्रभावित होंगे. जय कुमार ने कहा कि तीन दिनों तक बैंक बंद रहने से रोजमर्रा के काम प्रभावित हो सकते हैं. खासकर ऐसे लोगों को परेशानी होगी, जिनके जरूरी भुगतान या दूसरे बैंकिंग काम इन तीन दिनों में होने हैं.

हड़ताल के दौरान डिजिटल ट्रांजैक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. UPI, मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग की सेवाएं पूरी तरह चालू रहेंगी. इसके अलावा ATM भी मशीनों में उपलब्ध कैश के आधार पर सामान्य रूप से काम करते रहेंगे.

इस बंदी के कारण बैंक शाखाओं में होने वाले कैश जमा और निकासी का काम ठप रहेगा. इसके साथ ही चेक क्लियरेंस और शाखा आधारित बड़े फंड ट्रांसफर जैसे RTGS का काम पूरी तरह रुक जाएगा. ड्राफ्ट बनवाना, लोन अप्रूवल और अन्य कागजी काम भी बंद रहेंगे.

पटना: पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की मांग को लेकर बैंक कर्मचारी एक बार फिर हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के मुताबिक देशभर के करीब 8 लाख बैंक अधिकारी और कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होंगे. यह हड़ताल 28 सितंबर, 29 सितंबर और 30 सितंबर को होने जा रही है. इन तारीखों के दौरान लगातार तीन दिनों तक देशभर की बैंक शाखाएं पूरी तरह बंद रहेंगी.

यूनियनों की मांग

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमरेश विक्रमादित्य ने बताया कि 8 मार्च 2024 को IBA और UFBU के बीच हुए समझौते में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह को लेकर सहमति बनी थी. करीब 30 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है. कर्मचारी अपना वेतन कटाकर 'नो वर्क, नो पे' के तहत मजबूरी में हड़ताल कर रहे हैं. यूनियन की मुख्य मांग पांच दिवसीय कार्य सप्ताह को तुरंत लागू करने की है. इसके बदले कर्मचारी हर दिन 40 मिनट अतिरिक्त काम करने को तैयार हैं.

"सरकारी बैंक कर्मियों पर निजी बैंकों से 10 गुना ज्यादा ग्राहकों का दबाव है. वे परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) में अलग-अलग स्तर के कर्मचारियों का अंतर दूर करने और सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने वाले कर्मियों को हक देने की मांग कर रहे हैं." -अमरेश विक्रमादित्य, वाइस प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन

पटना स्थिति केनरा बैंक (ETV Bharat)

यूनियन की लोगों से अपील

बैंक यूनियनों ने आम जनता से हड़ताल के दौरान सहयोग करने की भावुक अपील की है. कर्मियों ने कहा है कि वे भी समाज का हिस्सा हैं और उन पर भी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं. यूनियन चाहती है कि ग्राहक भी सरकार से पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की मांग का समर्थन करें.

इस आंदोलन में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमरेश विक्रमादित्य मुख्य प्रतिनिधि के रूप में शामिल हैं. संगठनों में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA), यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) और वित्तीय सेवा विभाग (DFS) शामिल हैं. हड़ताल में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ फेडरल बैंक, धनलक्ष्मी बैंक और सेंट्रल बैंक जैसे पुराने निजी क्षेत्र के बैंक शामिल हैं. इससे सुधीर पांडे, जय कुमार एवं अन्य आम जनता प्रभावित हो रही है.

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