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बैंक हड़ताल से झारखंड को होगा हजारों करोड़ का नुकसान, 28-30 सितंबर तक बैंकों में लटके रहेंगे ताले

रांची: 'यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस' के आह्वान पर झारखंड सहित देश भर के बैंकों में 28 से 30 सितंबर तक हड़ताल रहेगी. इस हड़ताल से झारखंड में बैंकिंग कामकाज प्रभावित होगा और इससे लगभग 60,000 करोड़ के व्यापारिक गतिविधि बाधित होने की संभावना है. इतना ही नहीं चालू वित्तीय वर्ष के छमाही का अंतिम दिन यानी 30 सितंबर को बैंक क्लोजिंग के कामकाज पर भी असर पड़ेगा. इस तीन दिवसीय हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी शामिल होंगे.

इससे पहले बैंक कर्मचारियों के द्वारा विगत 11 सितंबर को एक दिवसीय हड़ताल किया गया था. हड़ताल कर रहे बैंक कर्मचारी केन्द्र सरकार से पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने, PLI भुगतान की विसंगतियों को दूर करने और 8 मार्च 2024 को हुए समझौते को लागू करने की मांग को पूरा करने पर लगातार दवाब बना रहे हैं.

बैंक हड़ताल से झारखंड को करोड़ों का नुकसान (ETV BHARAT)

UFBU के संयुक्त संयोजक का बयान

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के संयुक्त संयोजक मुनिन्द्र लाल सिंह ने कहा कि 11, 28, 29 और 30 सितंबर को अखिल भारतीय हड़ताल की घोषणा की गई है. केंद्र सरकार 8 मार्च 2024 को हुए समझौते को अब तक लागू नहीं कर पाई है, जो बेहद ही दुखद है. हमलोगों ने पांच दिवसीय बैंकिंग कारोबार के समय में भी 40 मिनट अतिरिक्त समय देकर समय का समायोजन की बात कही है. इसके बावजूद सरकार टालमटोल कर बैंक कर्मचारियों की मांग को अनदेखी कर रही है. ऐसे में यदि मांग नहीं मानी गई तो 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैंक कर्मचारी जाएंगे, जिससे बैंकिंग कारोबार पूरी तरह से ठप होगा. उन्होंने कहा कि झारखंड में करीब 30 हजार कर्मचारी हैं जो कल 11 सितंबर को हड़ताल पर रहेंगे.

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