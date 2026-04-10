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बैंक घोटालों पर बोले सीएम- 'ये जनता से जुड़ा गंभीर मामला, CBI जांच जारी', राव नरेंद्र बोले- 'दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई'

Nayab Saini and Rao Narendra ( Etv Bharat )