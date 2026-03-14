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बैंक ऑफ बड़ौदा अचीवर्स अवॉर्ड 2026: कृषि विश्वविद्यालय के तीन मेधावी छात्रों को मिला सम्मान

बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अचीवर्स अवॉर्ड से सम्मानित तीनों स्टूडेंट को 31-31 हजार की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की गई. इस अवसर पर कृषि महाविद्यालय, रायपुर की अधिष्ठाता डॉ. आरती गुहे ने छात्रों में शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का आभार व्यक्त किया.

रायपुर: इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के 3 होनहार छात्रों को बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अचीवर्स अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. जिन तीन छात्रों को सम्मानित किया गया उन सभी ने अपने शैक्षणिक वर्षों में कक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है. सम्मानित विद्यार्थियों में कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र साजा जिला बेमेतरा की प्रथम वर्ष की छात्रा दिलेश्वरी साहू, शहीद गुंडाधूर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, जगदलपुर के द्वितीय वर्ष के छात्र देविदत्त जेना और कृषि महाविद्यालय, रायपुर की तृतीय वर्ष की छात्रा अनुष्का चौरसिया का नाम शामिल है.

बैंक ऑफ बड़ौदा अचीवर्स अवॉर्ड 2026

कृषि महाविद्यालय, रायपुर की अधिष्ठाता डॉ. आरती गुहे ने कहा कि "इस प्रकार की पहल छात्रों को और अधिक परिश्रम करने और समाज के साथ ही कृषि क्षेत्र में सार्थक योगदान देने के लिए प्रेरित करती है. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के निदेशक शिक्षण डॉ. ए.के. डेव ने भी इस पहल की सराहना करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा से आग्रह किया कि "वह प्रतिवर्ष अचीवर्स अवॉर्ड का आयोजन करता रहे, जिससे छात्रों को उच्च शैक्षणिक उपलब्धियों की ओर प्रेरणा मिलती रहे."



बैंक ऑफ बड़ौदा अचीवर्स अवॉर्ड 2026 (ETV Bharat)

कृषि विश्वविद्यालय के तीन मेधावी छात्रों को मिला सम्मान

बैंक ऑफ बड़ौदा के उप क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदीप यादव ने कहा, "बैंक किसानों और छात्रों के कल्याण के प्रति सदैव प्रतिबद्ध है. छात्र अपने ज्ञान और शिक्षा का उपयोग समाज और कृषि समुदाय के उत्थान के लिए करें. बैंकिंग क्षेत्र में कृषि स्नातकों के लिए उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं हैं. बैंक आने वाले वर्षों में भी युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे कार्यक्रम जारी रखेगा." बैंक ऑफ बड़ौदा और विश्वविद्यालय के बीच शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र के प्रतिभाशाली छात्रों की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए किए जा रहे सहयोग की सराहना की गई.

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