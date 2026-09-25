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जौनपुर में बैंक मैनेजर ने चलती कार में की आत्महत्या; पुलिस को मिला सुसाइड नोट

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और सभी पहलुओं पर गहराई से जांच जारी है.

बैंक मैनेजर ने किया सुसाइड.
बैंक मैनेजर ने किया सुसाइड. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 11:21 AM IST

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जौनपुर: वाराणसी-लखनऊ नेशनल हाईवे-731 पर बैंक मैनेजर ने चलती कार में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है. सुसाइड के बाद कार बेकाबू हो गई और डिवाइडर से जा टकराई. मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी. पुलिस पहुंची और घायल बैंक मैनेजर को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमितेश सिंह ने बताया कि ​मृतक की पहचान दुर्गेश श्रीवास्तव (35) पुत्र अवधेश श्रीवास्तव निवासी किरण एंक्लेव, कुर्सी रोड, टेढ़ी पुलिया, थाना गुडंबा, लखनऊ के तौर पर की गई है. वह फिलहाल जौनपुर के वन विहार एरिया में रहते थे. दुर्गेश श्रीवास्तव बदलापुर स्थित एक बैंक में रीजनल मैनेजर के पद पर कार्यरत थे.

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमितेश सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

बुधवार को वह अपनी कार UP 32 SA 4239 से बदलापुर से जौनपुर की ओर जा रहे थे, तभी थाना बक्शा क्षेत्र के द्वारिका होटल के पास हाईवे पर उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया. सूचना मिलते ही बक्शा थाने की पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे.

कार अंदर से पूरी तरह लॉक थी. पुलिस ने कार का शीशा तोड़ा और अंदर खून से लथपथ पड़े बैंक मैनेजर को बाहर निकाला. उन्हें तत्काल इलाज के लिए सीएचसी नौपेड़वां ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

​मौके से मिला सुसाइड नोट: पुलिस को कार की तलाशी के दौरान एक पिस्तौल और एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है. पुलिस ने फोरेंसिक और फील्ड यूनिट की मदद से सुसाइड नोट व अन्य साक्ष्यों को अपने कब्जे में ले लिया है.

सुसाइड नोट में दुर्गेश श्रीवास्तव ने लिखा कि वह अपना जीवन स्वयं समाप्त कर रहे हैं और इसके लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराया जाए. उन्होंने सभी से माफी भी मांगी है.

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ​​अमितेश सिंह ने बताया शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और सभी पहलुओं पर गहराई से जांच जारी है. आत्महत्या के कारणों का सटीक पता लगाने के लिए पुलिस बैंक मैनेजर के पारिवारिक और व्यावसायिक पहलुओं की भी जांच कर रही है.

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बैंक मैनेजर ने खुद को मारी गोली
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