वाराणसी के बैंक मैनेजर ने सोनभद्र में किया सुसाइड; होम लोन ले रखा था, 28 दिसंबर को थी शादी
सीओ सिटी रणधीर मिश्रा ने बताया कि मंगलवार रात करीब 10 बजे होटल के मैनेजर ने पुलिस को सूचना दी थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 17, 2025 at 2:15 PM IST
सोनभद्र: वाराणसी में एक बैंक के मैनेजर ने सोनभद्र के राबर्ट्सगंज स्थित होटल में सुसाइड कर लिया है. होटल मैनेजर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर बैंक मैनेजर फंदे से लटके मिले. मौके से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
सीओ सिटी रणधीर मिश्रा ने बताया कि मंगलवार रात करीब 10 बजे होटल के मैनेजर ने पुलिस को सूचना दी. बताया कि वाराणसी में तैनात एक बैंक के असिस्टेंट मैनेजर अब्बास अहमद जैदी (33) निवासी दालमंडी वाराणसी निजी काम से होटल में ठहरे हैं. वह काफी देर से दरवाजा नहीं खोल रहे हैं. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने अन्य बैंककर्मियों के साथ होटल का दरवाजा तोड़कर उनका शव बरामद किया.
होम लोन का प्रेशर: सीओ सिटी ने बताया कि कमरे से सुसाइड नोट बरामद हुआ है. इसकी हर पहलू की जांच की जा रही है. उसके पिता ने बताया कि मृतक बैंक मैनेजर ने होम लोन ले रखा था. इस लोन की वजह से उसकी सैलरी का करीब 70% हिस्सा ईएमआई में जा रहा था. इससे वह काफी तनाव में रहते थे.
पिता ने यह भी बताया कि उनकी कास्मेटिक की दुकान गोदौलिया वाराणसी में है. उनका कहना है, कि मैंने आश्वासन दिया था, कि दालमंडी वाराणसी में स्थित दुकानों को बेचकर वह पूरा होम लोन एक साथ चुकता करा देंगे. इसके बाद भी वह काफी परेशान रहते थे.
28 दिसंबर 2025 को तय थी शादी: परिजनों ने बताया कि अब्बास अहमद जैदी की शादी आगामी 28 दिसंबर को होने वाली थी. इसको लेकर परिवार में तैयारी चल रही थी. सोमवार को वह सोनभद्र पहुंचे थे. शादी से पहले ही अब्बास अहमद जैदी के इस कदम से परिजन सदमे में हैं.
यह भी पढ़ें: कोहरा बना काल; बलिया में बेकाबू कार घर में घुसी, 2 की मौत, अलीगढ़ में कार की टक्कर से 3 पुलिसकर्मी घायल