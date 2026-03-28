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लखनऊ में फर्जी दस्तावेज से करोड़ों रुपए का लोन हड़पने वाला बैंक मैनेजर गिरफ्तार

करोड़ों रुपए का लोन हड़पने वाला बैंक मैनेजर गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी में हजरतगंज पुलिस ने ₹25000 के इनामी बैंक मैनेजर विवेक मिश्रा को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया. बैंक मैनेजर ने अपने ही बैंक ब्रांच से लोगों के PAN, आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट के जरिए फर्जी अकाउंट खुलवाए. इन अकाउंट में करोड़ों का लोन पास कराया था.

फर्जी तरीके से लोन कराकर करोड़ों की रकम हड़प ली थी. हजरतगंज थाने में 2022 अंकुर सिंह ने FIR दर्ज कराई थी. इसके बाद से ही बैंक मैनेजर लगातार फरार चल रहा था. आरोपी विवेक मिश्रा हजरतगंज के शाहनजफ रोड स्तिथि IDFC बैंक में मैनेजर था.

ACP हजरतगंज विकास जायसवाल ने बताया कि 18 अगस्त 2022 को अंकुर सिंह ने हजरतगंज थाने में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि बिना उनकी जानकारी के छलपूर्वक धोखाधड़ी करके फर्जी और कूटरचित तरीके से दस्तावेज तैयार करके बैंक के माध्यम से लोन स्वीकृत कराया गया.

पैसे निकालने के संबंध में शाहनजफ रोड हजरतगंज लखनऊ स्थित IDFC बैंक के मैनेजर नाम और पता अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था. पुलिस की जांच में प्रकाश में आए अभियुक्तगणों फिदा मिर्जा और विकास कुरील को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है.