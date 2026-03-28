लखनऊ में फर्जी दस्तावेज से करोड़ों रुपए का लोन हड़पने वाला बैंक मैनेजर गिरफ्तार
ACP हजरतगंज विकास जायसवाल ने बताया कि 18 अगस्त 2022 को अंकुर सिंह ने हजरतगंज थाने में केस दर्ज कराया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 7:12 AM IST
लखनऊ: राजधानी में हजरतगंज पुलिस ने ₹25000 के इनामी बैंक मैनेजर विवेक मिश्रा को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया. बैंक मैनेजर ने अपने ही बैंक ब्रांच से लोगों के PAN, आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट के जरिए फर्जी अकाउंट खुलवाए. इन अकाउंट में करोड़ों का लोन पास कराया था.
फर्जी तरीके से लोन कराकर करोड़ों की रकम हड़प ली थी. हजरतगंज थाने में 2022 अंकुर सिंह ने FIR दर्ज कराई थी. इसके बाद से ही बैंक मैनेजर लगातार फरार चल रहा था. आरोपी विवेक मिश्रा हजरतगंज के शाहनजफ रोड स्तिथि IDFC बैंक में मैनेजर था.
ACP हजरतगंज विकास जायसवाल ने बताया कि 18 अगस्त 2022 को अंकुर सिंह ने हजरतगंज थाने में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि बिना उनकी जानकारी के छलपूर्वक धोखाधड़ी करके फर्जी और कूटरचित तरीके से दस्तावेज तैयार करके बैंक के माध्यम से लोन स्वीकृत कराया गया.
पैसे निकालने के संबंध में शाहनजफ रोड हजरतगंज लखनऊ स्थित IDFC बैंक के मैनेजर नाम और पता अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था. पुलिस की जांच में प्रकाश में आए अभियुक्तगणों फिदा मिर्जा और विकास कुरील को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है.
अभियुक्त विवेक मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. अभियुक्त द्वारा लगातार पुलिस की गिरफ्तारी से बचने का प्रयास किया जा रहा था.
इसी क्रम में शुक्रवार को पुलिस को सूचना मिली कि विवेक मिश्रा अपने मूल पता सहजपुरम IIM रोड थाना मडियांव लखनऊ का मकान छोड़कर विंध्याचल नगर थाना BKT लखनऊ मे रह रहा है. शुक्रवार को वह दुबग्गा चौराहा के पास मौजूद था, जिसे शाम करीब 4:00 बजे गिरफ्तार किया गया.
अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोग दूसरे व्यक्तियो के फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैंको से ऋण स्वीकृत कराकर प्राप्त धन को आपस में बांट लेते हैं. अपराध का उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैंकों से ऋण स्वीकृत कराकर धन प्राप्त करना था.
यह भी पढ़ें: श्रीराम शोभायात्रा में बिजली कटौती पर भड़के BJP विधायक; अधिकारियों को फोन पर हड़काया