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एसबीआई के ही मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर ने मिलकर उड़ाए 4 करोड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार

आरोपियों के खिलाफ 37 मामले दर्ज हुए, जिनमें पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की.

Embezzlement Case at Bank in Jaipur
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 2, 2026 at 1:40 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: राजधानी जयपुर में एसबीआई बैंक की एक शाखा से 4 करोड़ से अधिक की राशि के गबन का मामला सामने आया है. आरोपियों ने फर्जी कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी सरकारी कर्मचारियों के दस्तावेज तैयार करके सरकारी संस्था एसबीआई बैंक के साथ धोखाधड़ी की. बैंक मैनेजर और असिस्टेंट बैंक मैनेजर ने एक आपराधिक गिरोह से मिलीभगत करते हुए बैंक से चार करोड़ से अधिक की राशि का गबन किया. जयपुर की मोती डूंगरी थाना पुलिस ने मुख्य सरगना पांच हजार रुपए के इनामी एसबीआई बैंक के असिस्टेंट बैंक मैनेजर और बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया है.

डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा के अनुसार आरोपियों ने सरकारी पद पर रहते हुए आपराधिक गिरोह से मिलकर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी की. फर्जी दस्तावेजों को असली के रूप में सत्यापित करते हुए अलग-अलग ग्राहकों को करीब चार करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत करके एक संगठित अपराध किया गया. आरोपियों के विरुद्ध करीब 37 प्रकरण पंजीकृत कर अनुसंधान किया जा रहा है. वर्ष 2023 में एसबीआई बैंक शाखा 'बीस दुकान', आदर्श नगर में हुई करीब 4 करोड़ रुपए से अधिक के गबन के प्रकरण में यह कार्रवाई की गई है.

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फर्जी दस्तावेजों को असली बनाकर उनमें लिप्त आरोपियों की भूमिका की जांच और गिरफ्तारी के लिए एडिशनल डीसीपी ईस्ट आलोक सिंघल के सुपरविजन में मोती डूंगरी थाना अधिकारी मोहन सिंह के नेतृत्व में स्पेशल टीम गठित की गई. पुलिस टीम ने संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी में सफलता हासिल की. अथक प्रयासों के बाद बैंक से फरार 5000 रुपए के इनामी मुख्य आरोपी असिस्टेंट बैंक मैनेजर और मुख्य शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया गया.

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पुलिस ने जयपुर के बस्सी निवासी बैंक मैनेजर बाबूलाल मीणा और मानसरोवर निवासी असिस्टेंट मैनेजर आकाश बिलोनिया को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने बैंक में पदस्थापित रहते हुए करीब 4 करोड़ 20 लाख रुपए के फर्जी दस्तावेजों को सत्यापित कर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत संगठित अपराध किया. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

कुल 37 प्रकरण दर्ज : मोती डूंगरी थाना अधिकारी मोहन सिंह ने बताया कि बैंक मैनेजर ने थाने पर कुल 37 प्रकरण दर्ज करवाए थे. इसमें बताया गया कि ग्राहकों ने स्वयं को सरकारी कर्मचारी होने के फर्जी दस्तावेज, फर्जी सैलरी स्लिप, फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाकर बैंक में लोन के लिए आवेदन किया. इसके बाद बैंक मैनेजर बाबूलाल मीणा और असिस्टेंट मैनेजर आकाश बिलोनिया ने इन फर्जी दस्तावेजों को सत्यापित कर ग्राहकों को करीब 4 करोड़ 20 लाख रुपए का लोन स्वीकृत कर दिया.

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