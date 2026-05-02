ETV Bharat / state

एसबीआई के ही मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर ने मिलकर उड़ाए 4 करोड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार

जयपुर: राजधानी जयपुर में एसबीआई बैंक की एक शाखा से 4 करोड़ से अधिक की राशि के गबन का मामला सामने आया है. आरोपियों ने फर्जी कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी सरकारी कर्मचारियों के दस्तावेज तैयार करके सरकारी संस्था एसबीआई बैंक के साथ धोखाधड़ी की. बैंक मैनेजर और असिस्टेंट बैंक मैनेजर ने एक आपराधिक गिरोह से मिलीभगत करते हुए बैंक से चार करोड़ से अधिक की राशि का गबन किया. जयपुर की मोती डूंगरी थाना पुलिस ने मुख्य सरगना पांच हजार रुपए के इनामी एसबीआई बैंक के असिस्टेंट बैंक मैनेजर और बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया है.

डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा के अनुसार आरोपियों ने सरकारी पद पर रहते हुए आपराधिक गिरोह से मिलकर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी की. फर्जी दस्तावेजों को असली के रूप में सत्यापित करते हुए अलग-अलग ग्राहकों को करीब चार करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत करके एक संगठित अपराध किया गया. आरोपियों के विरुद्ध करीब 37 प्रकरण पंजीकृत कर अनुसंधान किया जा रहा है. वर्ष 2023 में एसबीआई बैंक शाखा 'बीस दुकान', आदर्श नगर में हुई करीब 4 करोड़ रुपए से अधिक के गबन के प्रकरण में यह कार्रवाई की गई है.

पढ़ें: निजी अस्पताल की तीन महिला कार्मिकों ने किया सवा 11 लाख रुपए का गबन, मामला दर्ज

फर्जी दस्तावेजों को असली बनाकर उनमें लिप्त आरोपियों की भूमिका की जांच और गिरफ्तारी के लिए एडिशनल डीसीपी ईस्ट आलोक सिंघल के सुपरविजन में मोती डूंगरी थाना अधिकारी मोहन सिंह के नेतृत्व में स्पेशल टीम गठित की गई. पुलिस टीम ने संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी में सफलता हासिल की. अथक प्रयासों के बाद बैंक से फरार 5000 रुपए के इनामी मुख्य आरोपी असिस्टेंट बैंक मैनेजर और मुख्य शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया गया.