बैंक लोन में अनियमितता का मामला, फरार बैंक मैनेजर तमिलनाडु से अरेस्ट, करोड़ों की हुई थी हेराफेरी
बेमेतरा के बैंक लोन अनियमितता मामले में दो साल से फरार आरोपी बैंक मैनेजर को पुलिस ने तमिलनाडु से पकड़ा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 31, 2026 at 7:15 PM IST
बेमेतरा: बेमेतरा जिले में लोन वितरण में वित्तीय अनियमितता और 14.56 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने इस हाई-प्रोफाइल मामले में लंबे समय से फरार चल रहे इंडियन ओवरसीज के मुख्य बैंक प्रबंधक को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है. बेमेतरा एसपी त्रिलोक बंसल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि साल 2022 में इंडियन ओवरसीज बैंक ने लोन देने में अनियमिता बरते जाने और धोखाधड़ी की शिकायत दी थी.जिसमें फरार आरोपी प्रबंधक की गिरफ्तारी हुई है.
लंबे समय से था फरार प्रबंधक
एसपी त्रिलोक बंसल ने बताया कि यह पूरा मामला साल 2022 का है, जब बेमेतरा इंडियन ओवरसीज बैंक में लोन देने के नाम पर 14 करोड़ 56 लाख रुपए की भारी-भरकम राशि के धोखाधड़ी किए जाने की बात सामने आई थी. इस मामले में कुल पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था.साल 2022 में ही चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था.इस मामले के तत्कालीन बैंक प्रबंधक विनीत दास लगातार फरार चल रहे थे. पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत उन्हें तमिलनाडु के तंजावुर से दबोचा है.
पुलिस ने बैंक से जुड़े धोखाधड़ी से संबंधित सभी दस्तावेज़ों को जब्त कर लिया है. जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि गड़बड़ी मुख्य रूप से लोन की तय राशि में ही हेरफेर करके की गई थी. पुलिस अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है.जल्द ही न्यायालय में चार्जशीट (चालान) पेश की जाएगी- त्रिलोक बंसल,एसपी
जांच में 14.56 करोड़ की हेराफेरी का खुलासा
बैंक की जांच रिपोर्ट में लगभग 180 ऋण खातों में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ.जांच में पाया गया कि कई मामलों में बिना यूनिट के ऋण स्वीकृत किए गए, फर्जी जीएसटी नंबर वाले सप्लायरों के माध्यम से ऋण वितरित किए गए. ग्राहकों की जानकारी के बिना खातों में राशि का बंदरबाट हुआ. कृषि एवं मत्स्य ऋणों में पात्रता से अधिक वित्त पोषण किया गया और कई मामलों में भूमि, मूल्यांकन रिपोर्ट और कानूनी राय के बिना ही ऋण स्वीकृत कर दिए गए.
जांच में यह भी सामने आया कि बैंक के दिशा निर्देशों की अनदेखी करते हुए बिचौलियों के माध्यम से अंधाधुंध ऋण स्वीकृत किए गए. कई खातों में नकद निकासी और दस्तावेजों में हेरफेर किया गया. साथ ही साथ सरकारी योजनाओं के नाम पर भी नियमों का उल्लंघन किया गया. पुलिस के अनुसार इन सभी मामले से बैंक को 14.56 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक क्षति हुई.
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