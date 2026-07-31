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बैंक लोन में अनियमितता का मामला, फरार बैंक मैनेजर तमिलनाडु से अरेस्ट, करोड़ों की हुई थी हेराफेरी

बेमेतरा: बेमेतरा जिले में लोन वितरण में वित्तीय अनियमितता और 14.56 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने इस हाई-प्रोफाइल मामले में लंबे समय से फरार चल रहे इंडियन ओवरसीज के मुख्य बैंक प्रबंधक को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है. ​बेमेतरा एसपी त्रिलोक बंसल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि साल 2022 में इंडियन ओवरसीज बैंक ने लोन देने में अनियमिता बरते जाने और धोखाधड़ी की शिकायत दी थी.जिसमें फरार आरोपी प्रबंधक की गिरफ्तारी हुई है.







लंबे समय से था फरार प्रबंधक

एसपी त्रिलोक बंसल ने बताया कि यह पूरा मामला साल 2022 का है, जब बेमेतरा इंडियन ओवरसीज बैंक में लोन देने के नाम पर 14 करोड़ 56 लाख रुपए की भारी-भरकम राशि के धोखाधड़ी किए जाने की बात सामने आई थी. इस मामले में कुल पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था.साल 2022 में ही चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था.इस मामले के तत्कालीन बैंक प्रबंधक विनीत दास लगातार फरार चल रहे थे. पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत उन्हें तमिलनाडु के तंजावुर से दबोचा है.

फरार बैंक मैनेजर तमिलनाडु से अरेस्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)