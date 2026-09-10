ETV Bharat / state

11 सितंबर को बैंक कर्मचारियों का हड़ताल, मांगें पूरी नहीं होने पर 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

विभिन्न मांगों को लेकर बैंक कर्मचारी 11 सितंबर को हड़ताल पर रहेंगे. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

Bank employees
बैंक कर्मचारियों का हड़ताल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 10, 2026 at 4:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 11 सितंबर को झारखंड सहित देशभर के बैंकों में हड़ताल रहेगा. इस हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी शामिल होंगे. बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों के द्वारा केंद्र सरकार से पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने, PLI भुगतान की विसंगतियों को दूर करने और 8 मार्च 2024 को हुए समझौते को लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल किया जा रहा है.

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के संयुक्त संयोजक मुनिंद्र लाल सिंह ने बताया कि सरकार 8 मार्च 2024 को हुए समझौते को अब तक लागू नहीं कर पाई है, जो बेहद ही चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ब्रिक्स का बहाना ना बनाए क्योंकि ब्रिक्स में शामिल देशों में पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह है. हम लोगों ने पांच दिवसीय बैंकिंग कारोबार के समय में भी 40 मिनट अतिरिक्त समय देकर समय के समायोजन की बात कही है. इसके बावजूद सरकार टालमटोल कर बैंक कर्मचारियों की मांग की अनदेखी कर रही है.

11 सितंबर को बैंक कर्मचारियों का हड़ताल (Etv Bharat)

सितंबर महीने में 4 दिन बैंकों में रहेगा हड़ताल

बैंक कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में सितंबर महीने में 4 दिन हड़ताल पर रहेंगे. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 11, 28, 29 और 30 सितंबर को अखिल भारतीय हड़ताल की घोषणा की है. यूनियन के संयुक्त संयोजक मुनिंद्र लाल सिंह ने कहा है कि इसके बावजूद केंद्र सरकार यदि मांग नहीं मानती है तो 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैंक कर्मचारी चले जायेंगे, जिससे बैंकिंग कारोबार पूरी तरह से ठप हो जाएगा. उन्होंने कहा कि झारखंड में करीब 30 हजार कर्मचारी हैं जो कल 11 सितंबर को हड़ताल पर रहेंगे.

गौरतलब है कि राज्य में विभिन्न राष्ट्रीयकृत, निजी, क्षेत्रीय, ग्रामीण और सहकारी बैंकों की 3,200 से अधिक शाखाएं कार्यरत हैं, जिसमें निजी बैंकिंग सेवा को छोड़कर सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और ग्रामीण बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे.

यह भी पढ़ें:

किन मांगों को लेकर बैंक कर्मचारी जा रहे हैं हड़ताल पर, ये है वजह

फाइल तैयार...जल्द बैंक कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी, इतने दिन ही करना होगा काम

बैंक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 5 दिन काम करने पर जल्द मिलेगी हरी झंडी, ब्रांच खुलने का भी बदल सकता है टाइम

TAGGED:

BANK CLOSED
BANK EMPLOYEES DEMAND
UNITED FORUM OF BANK UNIONS
बैंक बंद
BANK EMPLOYEES STRIKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.