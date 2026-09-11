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बैंक कर्मचारियों की हड़ताल: फाइव-डे बैंकिंग प्रणाली सहित कई मांगों को लेकर रायपुर में भी प्रदर्शन, कहा- 2 साल से पेंडिंग है मांग

मोतीबाग चौक स्थित पंजाब नेशनल बैंक परिसर में जुटे बैंककर्मी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: देशव्यापी हड़ताल का असर राजधानी में भी दिखा. मोतीबाग चौक स्थित पंजाब नेशनल बैंक परिसर में शुक्रवार को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) के बैनर तले बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया. फाइव-डे बैंकिंग समेत अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर हड़ताल की गई, जिसके चलते प्रदेशभर में बैंकिंग कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया. शुक्रवार की हड़ताल और उसके बाद शनिवार-रविवार की छुट्टियों के कारण लगातार तीन दिनों तक बैंक बंद रहेंगे, जिससे आम ग्राहकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

बैंककर्मी प्रियंका वर्धन ने बताया कि यह प्रदर्शन पांच दिवसीय बैंकिंग प्रणाली के लिए है जो कि साल 2024 से लंबित है. जिसको सरकार ने अब तक लागू नहीं किया है. इसी की वजह से बैंक के कर्मचारी और अधिकारियों को बार-बार स्ट्राइक करना पड़ता है. अपना विरोध जाहिर करना पड़ता है.

वहीं बैंककर्मी निर्मला साहू ने बताया कि पिछले 2 साल से पेंडिंग मांग है जिसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है. सारे सेक्टर में 5 डेज वर्किंग प्रणाली है. सिर्फ बैंक है जिसमें फाइव-डे बैंकिंग प्रणाली नहीं की गई है. आरबीआई द्वारा संचालित बैंकों में भी फाइव डे प्रणाली लागू है. यह व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जगह पर लागू है.

शनिवार-रविवार के चलते अब लगातार 3 दिन बैंक बंद रहेंगे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

देशभर में 8 लाख कर्मचारी हड़ताल पर

अखिल भारतीय बैंक अधिकारी महासंघ के राज्य सचिव वाई गोपाल कृष्णा ने बताया कि आज पूरे देशभर के लगभग 8 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी फाइव डे बैंकिंग प्रणाली लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल पर है. इसके साथ ही कुछ अन्य लंबित मांग है.

सरकार और बैंक प्रबंधन की तानाशाही रवैया के चलते हड़ताल पर है. किसी तरह का कोई उचित और ठोस कदम नहीं उठाए जाने के कारण बैंक की अधिकारी और कर्मचारियों को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है.- वाई गोपाल कृष्णा, अखिल भारतीय बैंक अधिकारी महासंघ के राज्य सचिव

साल 2024 में आईपीए के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था. आश्वासन देने के बाद भी इस पर इंप्लीमेंट नहीं किया गया है. बार-बार मीटिंग हो रही है. बावजूद इसके हमारी मांग पूरी नहीं हो पा रही है.- इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर कांग्रेस के जनरल सेकेट्री बलजीत सिंह

पूरे देश के 8 लाख अधिकारी और कर्मचारी एक दिवसीय हड़ताल पर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरकार को दिया अल्टीमेटम

बैंक यूनियनों ने सरकार और बैंक प्रबंधन को कड़ा अल्टीमेटम देते हुए स्पष्ट किया है कि अगर अक्टूबर महीने तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो 28, 29 और 30 सितंबर को एक-एक दिवसीय प्रदर्शन किया जाएगा. बावजूद इसके मांग पूरी नहीं होती है तो 26 अक्टूबर से पूरे देश भर के अधिकारी और कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं.