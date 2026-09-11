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रांची समेत पूरे झारखंड में बैंककर्मियों की हड़ताल, बैंकों में लटके रहे ताले, बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ होती रही नारेबाजी

मांगों को लेकर रांची में प्रदर्शन करते बैंक कर्मचारी और अधिकारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: झारखंड सहित देशभर में आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एकदिवसीय हड़ताल है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स के आह्वान पर सभी बैंक कर्मचारी और अधिकारी एक दिवसीय हड़ताल पर रहे. राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक के नजदीक अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के रुख पर नाराजगी जताते हुए जमकर नारेबाजी की और पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने, PLI भुगतान की विसंगतियों को दूर करने और 8 मार्च 2024 को हुए समझौते को लागू करने की मांग की.

केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ निकाली भड़ास

बैंक कर्मियों ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ 8 मार्च 2024 को मांगों को लेकर समझौता हुआ था, जो अब तक लागू नहीं किया गया है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स के वरीय उपाध्यक्ष एसके ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के अड़ियल रुख की वजह से बैंककर्मी बेहद परेशान हैं. केंद्र सरकार के कार्यालयों या बीमा सेक्टर में पांच दिनों का कार्यदिवस लागू है, लेकिन बैंककर्मी जो रात 10 बजे तक काम करते हैं उनके प्रति दोहरी नीति अपनाई जा रही है. ऐसे में अत्यधिक कार्य दबाव के कारण अब तक 1200 बैंककर्मियों ने आत्महत्या की है.

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स के पदाधिकारियों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

वहीं, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स के संयुक्त संयोजक मुनिन्द्र लाल सिंह ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से पांच दिवसीय बैंकिंग कारोबार लागू करने की मांग की थी. इसके बदले में बैंक यूनियनों ने आश्वस्त किया था कि बैंकों में 40 मिनट अतिरिक्त समय देकर सभी बैंककर्मी समय का समायोजन कर देंगे. इसके बावजूद केंद्र सरकार टालमटोल कर बैंक कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी कर रही है.