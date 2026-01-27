ETV Bharat / state

5 डे वर्क वीक की मांग को लेकर बैंक कर्मचारी सड़कों पर, हाड़ौती संभाग में 3000 करोड़ के नहीं होंगे ट्रांजैक्शन

कोटा संभाग में बैंकों की 500 से ज्यादा शाखाएं चारों जिले में बंद है. यहां काम करने वाले करीब 3000 अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं.

बैंक कर्मचारियों की हड़ताल
बैंक कर्मचारियों की हड़ताल (फोटो ईटीवी भारत कोटा)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 27, 2026 at 2:34 PM IST

कोटा : यूनाइटेड फोरम ऑफ़ बैंक यूनियंस ने मंगलवार को देश व्यापी हड़ताल की है. इसके चलते कोटा संभाग में भी सभी सरकारी बैंकों की 500 से ज्यादा शाखाएं चारों जिले में बंद है. यहां पर काम करने वाले करीब 3000 अधिकारी-कर्मचारी हड़ताल पर हैं. इस हड़ताल की वजह से 3000 करोड़ के ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएंगे. लगातार पिछले तीन दिनों से बैंकों में छुट्टियां थी, इसके चलते लोगों के पास काफी नगदी है. जिसको वो जमा भी कराना चाहते हैं और अपने व्यापार में उपयोग लेना चाहते हैं, लेकिन हड़ताल के चलते यह संभव नहीं है.

लोग बैंकों में पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें वहां पर ताला लगा मिल रहा है. ऐसे में निराश वापस लौटना पड़ रहा है. दूसरी तरफ कैश डिपॉजिट की मशीन भी अधिकांश जगहों पर काम नहीं कर रही है, इसलिए लोग काफी परेशान हो रहे हैं. दूसरी तरफ बैंक कार्मिकों ने कोटडी में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के बाहर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया. इन बैंक कार्मिकों ने झालावाड़ रोड ब्रांच से कोटडी चौराहा, छावनी चौराहा होते हुए वापस प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे. जहां पर इन्होंने केंद्र सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की .

सप्ताह में 5 दिन काम की मांग को लेकर (वीडियो ईटीवी भारत कोटा)

बैंक कर्मचारियों की हड़ताल
बैंक कर्मचारियों की हड़ताल (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

राजस्थान बैंक एम्पलाई यूनियन के उपाध्यक्ष ललित गुप्ता का कहना है कि बैंक कार्मिकों के कई सारे मुद्दे लंबित हैं, जिनको लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है. लेकिन वर्तमान में केवल एक ही मुद्दा 5 डे वर्क वीक करने की उनकी मांग है. इसी को लेकर उन्होंने आंदोलन किया है. इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) से 2 साल पहले इस संबंध में सहमति बन गई थी और इसको केंद्र सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दिया गया था, लेकिन वहां से निर्णय नहीं हुआ है. लंबे समय से हम अलग-अलग तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब हमारी मांग पूरी नहीं होते देख हमने 7 जनवरी को नोटिस दिया था. जिसके बाद लगातार हमसे बात की जा रही थी.

सरकारी बैंकों की ब्रांच के बाहर लगे ताले
सरकारी बैंकों की ब्रांच के बाहर लगे ताले (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

इसमें सेंट्रल लेबर कमिश्नर भी इस संबंध में बैंक कार्मिकों के साथ खड़ा हुआ था और वह भी सुलह की कोशिश कर रहा था, लेकिन वित्त मंत्रालय से कोई उचित आश्वासन नहीं मिला है. इसके बाद हमने हड़ताल की है. हालांकि हड़ताल को स्थगित करने के लिए कई बार हमें कहा गया, लेकिन इस बार सभी बैंक कार्मिक एक थे और उन्होंने हड़ताल कर दी है. ललित गुप्ता का कहना है कि इस हड़ताल में सभी यूनियन एक होकर काम कर रही है.

बैंक कर्मचारियों की हड़ताल
बैंक कर्मचारियों की हड़ताल (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

देशभर के सरकारी बैंकों में हड़ताल
देशभर के सरकारी बैंकों में हड़ताल (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

यूनाइटेड फॉर्म ऑफ़ बैंक के कोटा संयोजक पदम कुमार पाटौदी का कहना है कि कोटा जिले में करीब 300 से ज्यादा ब्रांच है. जबकि संभाग में करीब 500 के आसपास ब्रांच बंद है. हड़ताल में लगभग 3000 के आसपास कर्मचारी व अधिकारी शामिल है. हड़ताल की वजह से 3000 करोड़ का ट्रांजैक्शन ठप हो गया है. हमारी मांग को लेकर हमने पहले भी अलग-अलग तरह से सरकार को चेताया था, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं थी. इसी के चलते यह हड़ताल का निर्णय लेना पड़ा है. राजस्थान प्रदेश बैंक एम्पलाई यूनियन के उप सचिव हेमराज सिंह गौड़ व धैर्य जोशी सहित बड़ी संख्या में कार्मिक मौजूद रहे.

आज बैंक बंद है
आज बैंक बंद है (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

संपादक की पसंद

