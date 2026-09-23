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25 सितंबर से पहले निपटा लें बैंक के जरूरी काम, 5 दिन बंद रहेंगे सरकारी बैंक

5 डे वर्किंग की मांग लिए बैंक कर्मी सोमवार से तीन दिन की हड़ताल पर, शनिवार रविवार होने से 5 दिन बंद रहेंगे बैंक. रिपोर्ट राहुल सिंह राठौड़.

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 4:13 PM IST

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Updated : September 23, 2026 at 4:18 PM IST

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उज्जैन: देशभर के बैंक कर्मी पिछले 2 साल से 5 डे वर्किंग की मांग को लेकर अलग अलग समय पर प्रदर्शन करते आ रहे हैं. अब हालात यह हो गए हैं कि पिछले दिनों 1 दिवसीय बैंक हड़ताल की जब सुनवाई नहीं हुई तो बैंक कर्मी इसी महीने अब दूसरी बार हड़ताल के लिए आगे आ रहे हैं. 28 से 30 सितंबर तक बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे, लेकिन चिंता की बात यह भी है कि 26 और 27 को शनिवार रविवार होने से ये हड़ताल कुल 5 दिन की हो जाएगी.

ऐसे में कई लोगों के बैंक के काम प्रभावित होंगे. अगर आपका भी कोई जरूरी काम है बैंक से संबंधित इस महीने का तो 23, 24 और 25 इन तीन दिनों में निपटा लें. हालांकि राहत की बात यह भी है कि इन 5 दिनों में डिजिटल बैंकिंग, एटीएम और ऑनलाइन सुविधाएं चालू रहेंगी, जिससे कई जरुरी काम रुकेंगे नहीं.

समाधान नहीं हुआ तो 26 अक्टूम्बर से निश्चित कालीन हड़ताल (ETV Bharat)

28 से 30 सितंबर तक बैंक कर्मी हड़ताल पर

यूनाइटेड फॉरम ऑफ बैंक यूनियंस के सह संयोजक और इंडियन ओवरसीज बैंक यूनियन के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के महासचिव विपिन सिंह ने कहा "बैंक यूनियन और सरकार के बीच 8 मार्च 2024 को 5 डे वर्किंग को लेकर समझौता हो चुका है. समझौते पर हस्ताक्षर होने के बावजूद वित्त मंत्रालय की ओर से अब तक आवश्यक अधिसूचना जारी नहीं कि गई. इसी वजह से कर्मियों को हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ रहा है."

समाधान नहीं हुआ तो 26 अक्टूम्बर से निश्चित कालीन हड़ताल

विपिन सिंह ने कहा "पिछले 11 सितंबर को 1 दिवसीय हड़ताल हमने अपनी तनख्वाह कटवा कर की थी सुनवाई नहीं हुई तो अब 28 से 30 सितंबर फिर तनख्वाह कटवा कर हड़ताल पर जा रहे है. इसके बाद भी समाधान नहीं हुआ तो 26 अक्टूबर से हम सभी अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चले जायेंगे.

Bank Employees Strike
28 से 30 सितंबर तक बैंक कर्मी हड़ताल पर (ETV Bharat)

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उज्जैन में 297 ब्रांच के करीब 4000 कर्मी हैं और देश भर में 8 लाख से अधिक बैंक कर्मी हैं. हमने मांग करते हुए यहां तक कहा है की 5 दिवसीय कार्य सप्ताह जो हम मांग रहे हैं उन 5 दिनों में 40 मिनट एक्स्ट्रा काम करेंगे. बावजूद उसके कोई सुनवाई नहीं. हमारी मांग सरकार के साथ हो चुके 8 मार्च 2024 को हुए समझौते के आधार पर ही है. साथ ही PLI के कारण कर्मचारियों के साथ भेद भाव का भी मामला है उसका भी निराकरण करने की मांग की है."

Last Updated : September 23, 2026 at 4:18 PM IST

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