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बरेली में बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन; 5 दिवसीय बैंकिंग सिस्टम लागू करने की मांग

बरेली में बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन. ( Photo Credit: ETV Bharat )