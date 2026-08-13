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बरेली में बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन; 5 दिवसीय बैंकिंग सिस्टम लागू करने की मांग

बैंकिंग संगठनों और प्रबंधन स्तर पर सहमति, अनुमोदन के बावजूद केंद्र सरकार ने अंतिम निर्णय नहीं लिया है.

बरेली में बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन.
बरेली में बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 7:40 AM IST

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बरेली: पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर बरेली में बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने कार्य समाप्ति के बाद जोरदार प्रदर्शन किया. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के दूसरे चरण के तहत पीलीभीत बाईपास रोड स्थित केनरा बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय पर शाम करीब 5:30 बजे बड़ी संख्या में बैंककर्मी जुटे और सरकार से लंबित मांग पर जल्द फैसला लेने की अपील की.

प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में लगातार काम का दबाव बढ़ रहा है और कर्मचारी सप्ताह में 6 दिन सेवाएं दे रहे हैं. ऐसे में पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था समय की जरूरत है. UFBU बरेली के जिला संयोजक नवींद्र कुमार ने कहा कि यह मांग पिछले दो वर्षों से अधिक समय से लंबित है. बैंकिंग संगठनों और प्रबंधन स्तर पर इस संबंध में सहमति एवं अनुमोदन के बावजूद केंद्र सरकार की ओर से अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.

5 दिवसीय बैंकिंग सिस्टम लागू करने की मांग. (Video Credit: ETV Bharat)

पंजाब नेशनल बैंक के नेता चरण सिंह यादव ने कहा कि कर्मचारी बढ़ते कार्यभार और अतिरिक्त जिम्मेदारियों के बावजूद पूरी निष्ठा से बैंकिंग सेवाएं दे रहे हैं. पांच दिवसीय व्यवस्था लागू होने से कर्मचारियों को बेहतर कार्य-जीवन संतुलन मिलेगा और उनकी कार्यक्षमता व उत्पादकता बढ़ेगी.

UFBU अध्यक्ष पीके माहेश्वरी ने इसे कर्मचारियों के साथ-साथ बैंकिंग व्यवस्था के हित में भी जरूरी बताया. उपाध्यक्ष संतोष तिवारी ने आंदोलन में एकजुटता के साथ भागीदारी का आह्वान किया. महिला प्रकोष्ठ की संयोजक रश्मि शर्मा ने कहा कि पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था से महिला कर्मचारियों को पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा.

संजीव मेहरोत्रा, सुनील कुमार मित्तल और अधिकारी संघ के सुनीत भटनागर ने कहा कि मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और व्यापक किया जाएगा. प्रदर्शन में विभिन्न सरकारी बैंकों के कर्मचारी, अधिकारी और संगठन पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे.

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