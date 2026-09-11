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गोरखपुर: 5-डे बैंकिंग वीक और पेंशन समेत कई मांगों को लेकर बैंक कर्मचारियों की हड़ताल

बैंक कर्मचारियों का हड़ताल ( Photo Credit; ETV Bharat )