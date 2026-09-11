गोरखपुर: 5-डे बैंकिंग वीक और पेंशन समेत कई मांगों को लेकर बैंक कर्मचारियों की हड़ताल
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के आह्वान पर बैंक कर्मचारी सड़कों पर हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 4:22 PM IST
गोरखपुर: देशभर में बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल का असर गोरखपुर में भी देखने को मिल रहा है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के आह्वान पर बैंक कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पर हैं. बैंक यूनियनों की प्रमुख मांगों में 5-डे बैंकिंग वीक लागू करना और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम की समीक्षा, तथा कर्मचारियों से जुड़े कई मुद्दों का समाधान शामिल है.
गुरुवार को बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारी सड़कों पर उतरकर पैदल मार्च करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत चल रही है, लेकिन अपेक्षित समाधान नहीं हुआ है. बैंक कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मांगों की अनदेखी का असर 2027 के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है. हालांकि, हड़ताल का मतलब यह नहीं है कि बैंकिंग की हर सुविधा पूरी तरह बंद हो जाएगी. बैंकों की ओर से जरूरी सेवाओं को जारी रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं, एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और कुछ डिजिटल सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, वहीं, जिन लोगों का जरूरी काम बैंक की शाखा में जाकर ही होना है, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा है.
प्रदर्शनकारी बैंक कर्मचारियों का कहना है की हमारी मांगें लंबे समय से लंबित हैं. सरकार को कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. अगर मांगों का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. हालांकि इस हड़ताल का असर बैंकिंग सेवाओं की शाखाओं पर पड़ा है.
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