लखनऊ में हड़ताल पर बैंककर्मी; 5-दिवसीय कार्यदिवस की मांग, कर्मचारी बोले- 'सरकार जरूर हमारी मांग को पूरा करेगी'

लखनऊ : देशभर में बैंककर्मी पांच दिवसीय कार्य प्रणाली (फाइव डे वर्किंग) की मांग को लेकर मंगलवार को हड़ताल पर रहे. लखनऊ में भी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) लखनऊ यूनिट के आह्वान पर हजरतगंज चौराहे स्थित इंडियन बैंक के सामने बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारी एकत्र हुए और जोरदार प्रदर्शन किया.

इस दौरान एसबीआई की बैंककर्मी अनुषा दुबे ने कहा कि बैंक कर्मचारी पांच दिन काम करने की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब देश की लगभग सभी वित्तीय संस्थाओं में पांच दिन का कार्य सप्ताह लागू है, तो फिर राष्ट्रीयकृत बैंकों में यह व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती. उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ पहले ही यह समझौता हो चुका है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी फाइव डे वर्किंग लागू की जाएगी, लेकिन उस समझौते को अब तक लागू नहीं किया गया.

उन्होंने कहा कि दो दिन का अवकाश कोई सुविधा नहीं, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य और कार्य क्षमता से जुड़ा सवाल है. उन्होंने कहा कि बैंककर्मी मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, तभी बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि बैंककर्मी हर दिन 40 मिनट अतिरिक्त काम करने को तैयार हैं, ताकि एक दिन के कार्य का समायोजन किया जा सके.