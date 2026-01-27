ETV Bharat / state

लखनऊ में हड़ताल पर बैंककर्मी; 5-दिवसीय कार्यदिवस की मांग, कर्मचारी बोले- 'सरकार जरूर हमारी मांग को पूरा करेगी'

हजरतगंज चौराहे स्थित इंडियन बैंक के सामने बड़ी संख्या में एकत्र हुए बैंक कर्मचारी.

लखनऊ में हड़ताल पर बैंककर्मी
लखनऊ में हड़ताल पर बैंककर्मी (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 4:28 PM IST

लखनऊ : देशभर में बैंककर्मी पांच दिवसीय कार्य प्रणाली (फाइव डे वर्किंग) की मांग को लेकर मंगलवार को हड़ताल पर रहे. लखनऊ में भी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) लखनऊ यूनिट के आह्वान पर हजरतगंज चौराहे स्थित इंडियन बैंक के सामने बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारी एकत्र हुए और जोरदार प्रदर्शन किया.

इस दौरान एसबीआई की बैंककर्मी अनुषा दुबे ने कहा कि बैंक कर्मचारी पांच दिन काम करने की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब देश की लगभग सभी वित्तीय संस्थाओं में पांच दिन का कार्य सप्ताह लागू है, तो फिर राष्ट्रीयकृत बैंकों में यह व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती. उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ पहले ही यह समझौता हो चुका है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी फाइव डे वर्किंग लागू की जाएगी, लेकिन उस समझौते को अब तक लागू नहीं किया गया.

उन्होंने कहा कि दो दिन का अवकाश कोई सुविधा नहीं, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य और कार्य क्षमता से जुड़ा सवाल है. उन्होंने कहा कि बैंककर्मी मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, तभी बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि बैंककर्मी हर दिन 40 मिनट अतिरिक्त काम करने को तैयार हैं, ताकि एक दिन के कार्य का समायोजन किया जा सके.

बैंककर्मी सीमा गुप्ता ने कहा कि बैंककर्मी सरकार से अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि पहले ही यह सहमति बनी थी कि आने वाले समय में बैंककर्मियों को पांच दिन काम और दो दिन अवकाश मिलेगा. वर्क-लाइफ बैलेंस, परिवार की जरूरतों और मानसिक स्वास्थ्य के लिए दो दिन का अवकाश बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि एलआईसी, बीमा क्षेत्र और केंद्र सरकार की कई संस्थाओं में पांच दिवसीय कार्य प्रणाली लागू है, लेकिन बैंक कर्मियों से अब भी छह दिन काम लिया जा रहा है.

बैंककर्मियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जिस तरह से यह जन आंदोलन बनता जा रहा है, सरकार को अंततः उनकी मांगें माननी ही होंगी. यदि ऐसा नहीं हुआ तो बैंककर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे.

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आरबीआई, सेबी, नाबार्ड सहित देश की लगभग सभी वित्तीय संस्थाओं में पांच दिन का कार्य सप्ताह लागू है. बैंककर्मी सरकार की नीतियों को जमीन पर लागू करने में अहम भूमिका निभाते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की भागीदारी सबसे अधिक है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को पूरा करने में भी बैंककर्मी दिन-रात जुटे हुए हैं. बावजूद इसके, अधिकांश कर्मचारी शाम 5 बजे बैंक से नहीं निकल पाते और देर रात तक काम करते हैं.

