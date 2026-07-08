रतन लकड़ा मौत मामला: बैंक कर्मी पाए गए दोषी, कार्रवाई के लिए भेजी गई रिपोर्ट
रतन लकड़ा की मौत मामले में बैंक कर्मियों को जिला प्रशासन ने दोषी माना. बैंक की लापरवाही के कारण वृद्ध का इलाज नहीं हो सका.
Published : July 8, 2026 at 1:38 PM IST
गढ़वा: जिले के बड़गड़ में वृद्ध रतन लकड़ा की मौत मामले में बैंक कर्मियों को जिला प्रशासन ने दोषी माना है. प्रशासन ने माना है कि बैंक कर्मियों की लापरवाही के कारण वृद्ध की मौत हुई है. जिला प्रशासन की ओर से रिजनल मैनेजर को बैंक कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेज दी गई है. उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है.
दरअसल, बड़गड़ प्रखंड के महुआटीकर गांव के 75 वर्षीय वृद्ध पेंशनधारी रतन लकड़ा अपने इलाज के लिए पैसे निकालने के लिए बैंक गए थे. उनके खाते में पैसे थे. लेकिन फिर भी उन्हें बैंक कर्मियों ने बार-बार दौड़ाया. पैसे ना निकल पाने की वजह से उनका इलाज नहीं हो सका और उनकी मौत हो गई. रतन लकड़ा की मौत का मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भी पहुंचा. जिस पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए गढ़वा उपायुक्त को मामले की जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया.
गढ़वा उपायुक्त ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीएम रंका और एलडीएम को शीघ्र विस्तृत जांच के निर्देश दिए. एसडीएम-एलडीएम ने बैंक पहुंच कर जांच शुरू की. पेंशन का रकम नहीं मिलने से वृद्ध की मौत के मामले में परिजनों ने बैंक प्रबंधक व कर्मी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. जांच के दौरान परिजनों ने बैंक कर्मियों द्वारा रिश्वत मांगने की भी शिकायत की.
आदरणीय सर,— DC GARHWA (@dc_garhwa) July 7, 2026
मामला संज्ञान में आते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीएम रंका एवं एलडीएम को शीघ्र विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांचोपरांत दोषी पाए जाने वाले सभी के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जायेगी। नियमानुसार रतन लकड़ा के परिजनों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
पीड़ित परिवार का किया बयान दर्ज
अधिकारियों ने मृतक के परिजनों, ग्रामीणों, बैंक कर्मियों तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों से अलग-अलग पूछताछ कर घटनाक्रम की बारीकी से जानकारी ली. जांच के दौरान एसडीएम ने मृतक की पत्नी रेपा लकड़ा, पुत्र अनिल लकड़ा एवं पुत्रवधू फुलमनी लकड़ा का बयान दर्ज किया.
परिजनों ने अधिकारियों को बताया कि रतन लकड़ा कई महीनों से गंभीर रूप से बीमार थे. वृद्धा पेंशन ही उनके इलाज का प्रमुख सहारा थी. बैंक में कई बार जाने के बावजूद केवाईसी अपडेट नहीं होने का हवाला देकर भुगतान रोक दिया गया. बीमारी के कारण वह बैंक की दूसरी मंजिल तक नहीं जा सकते थे.
बैंक कर्मियों ने किया बुरा व्यवहार
परिजनों का आरोप है कि उन्होंने कई बार बैंक कर्मियों से नीचे आकर बायोमेट्रिक सत्यापन करने का अनुरोध किया, लेकिन किसी ने मानवीय संवेदना नहीं दिखाई. पुत्रवधू फुलमनी लकड़ा ने अधिकारियों को बताया कि जब उन्होंने शाखा प्रबंधक कृष्ण कुमार से अपने ससुर की गंभीर स्थिति बताते हुए मानवीय आधार पर सहायता की अपील की, तब उन्होंने कथित रूप से बैंक के मैसेंजर नंदलाल राम उर्फ हेमंत कुमार से कहा, "इसे बाहर निकाल दो." इस व्यवहार से आहत होकर वह रोते हुए बैंक से लौट गईं.
परिजनों ने यह भी बताया कि बाद में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद बैंक कर्मी उनके घर पहुंचे और बिस्तर पर ही अंगूठे का निशान लेकर केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की. इसके बावजूद खाते से पेंशन की राशि नहीं निकल पाई. उनका आरोप है कि यदि समय पर पेंशन मिल जाता तो इलाज बेहतर ढंग से हो सकता था और संभवतः रतन लकड़ा की जान बचाई जा सकती थी.
इस मामले पर गढ़वा उपायुक्त ने बताया कि जांच के दौरान पाया गया है कि बैंक के द्वारा लापरवाही बरती गई है. बैंक कर्मी दोषी पाए गए हैं, जिसका रिपोर्ट रीजनल मैनेजर को कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है.
रात के अंधेर में पीड़ित परिवार के घर पहुंचे बैंक अधिकारी
वहीं मामले को तूल पकड़ता देख रात के अंधेरे में बैंक का मैनेजर और कर्मी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और मामले को मैनेज करने की कोशिश की. ग्रामीणों का आरोप है कि बैंक कर्मियों ने मृतक के परिजनों को डरा धमका कर पहले उनके घर का लाइट बंद करा दिया. फिर मामले को मैनेज करने की बात की. लेकिन तबतक ग्रामीण वहां पहुंच गए. जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो बैंक कर्मी वहां से भागने लगे. स्थानीय लोगों ने सवाल किया कि इतनी रात को विधवा के घर क्यों आए हैं तो बैंक कर्मियों ने कोई जवाब नहीं दिया. बैंक कर्मियों मे एक ग्रामीण बैंक के मैनेजर कृष्णा राम थे जबकि दूसरा नन्दलाल था, जो की बैंक का कर्मचारी है.
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