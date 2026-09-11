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बैंककर्मियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का बरेली में भी दिख असर, मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी

बरेली: यूनाइटेड फोरम ऑफ़ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बैंककर्मियों की 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल जारी है. आंदोलन की वजह से बरेली जिले में भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुई हैं. शुक्रवार को जिले के बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया. सिविल लाइंस स्थित इंडियन बैंक की शाखा के बाहर बड़ी संख्या में बैंककर्मी एकत्र हुए और नारेबाजी कर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की. प्रदर्शन में महिला बैंककर्मियों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

प्रदर्शन के दौरान बैंककर्मियों ने पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने, पीएलआई की विसंगतियां दूर करने, द्विपक्षीय समझौते की भावना का पालन करने, पेंशन अपडेशन और पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग उठाई. इसके साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी कम करने और बेहतर ग्राहक सेवा के लिए बैंकों में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की भर्ती की मांग भी प्रमुख रही.

कार्यक्रम का संचालन यूनाइटेड फोरम के जिला संयोजक नवींद्र कुमार ने किया, जबकि अध्यक्षता जिला अध्यक्ष पी.के. माहेश्वरी ने की. नवींद्र कुमार ने कहा कि पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह को लेकर पहले बनी सहमति को लागू नहीं किया गया. सरकार, इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद समाधान नहीं निकलने पर कर्मचारियों को हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा.

वहीं नवींद्र कुमार ने दावा किया कि देशभर में करीब आठ लाख बैंक अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल में शामिल हैं. चेतावनी दी कि मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिवसीय हड़ताल तथा 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी.