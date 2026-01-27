ETV Bharat / state

5-दिवसीय कार्यदिवस की मांग पर हड़ताल पर बैंककर्मी, उपभोक्ता हो रहे परेशान

पांच-दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग हेतु सरकारी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे देशभर में चेक क्लीयरेंस और नकद लेनदेन प्रभावित है.

बैंक कर्मचारियों की अचानक हड़ताल
बैंक कर्मचारियों की अचानक हड़ताल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 27, 2026 at 2:04 PM IST

नई दिल्ली: आज देश भर में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर है. इसलिए घर से निकलने से पहले यह खबर पढ़ लें. दरअसल यूनाइटेड फोरम ऑफ़ बैंक यूनियन्स ने देश भर में हड़ताल का ऐलान किया है, जहां इस हड़ताल की वजह से आज 27 जनवरी को देशभर के सभी बैंक बंद है, जहां कामकाज नहीं हो रहा है, जिससे आज बैंक पहुंचने वाले लोगों ने नाराजगी जाहिर की है. बैंकिंग हड़ताल की वजह से लोगों का सारा काम ठप पड़ गया है.

कालकाजी स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक के ब्रांच पर पहुंचने वाले ग्राहकों ने बताया कि हम लोगों को पता नहीं था कि आज बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर है क्योंकि पिछले तीन दिनों से बैंक बंद है तो हम लोगों ने सोचा कि आज मंगलवार है, आज बैंक खुला होगा. जब बैंक पहुंचे हैं तो पता चला है कि यहां कोई काम नहीं हो रहा है इसलिए थोड़ी परेशानी बढ़ गई है.

एक स्थानीय निवासी ने कहा कि बैंक से पैसे ट्रांसफर करवाने थे, जो नहीं हो पाया तो वहीं कुछ ग्राहक ऐसे भी थे जो अपने बैंक में पहुंचे थे अपने खाता की केवाईसी करने के लिए लेकिन उनका यह भी कार्य नहीं हो पाया. हड़ताल से जनता को बहुत दिक्कत हो रही है.

बैंक कर्मचारियों की अचानक हड़ताल (ETV Bharat)

बैंक यूनियनों के मुताबिक, केंद्र सरकार और इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) से लंबे समय से इस मुद्दे पर कई दौर की चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक हमारी मांगों को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा सका है. यूनियनों का कहना है कि दूसरे सरकारी विभागों की तरह ही बैंकों में भी वर्क-लाइफ बैलेंस जरूरी है और 5 दिन कार्य सप्ताह सिस्टम लागू किया जाना चाहिए. इसी मांग को लेकर आज कर्मचारी बैंक के हड़ताल पर है.

