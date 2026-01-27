ETV Bharat / state

झारखंड में 5-डे वर्किंग की मांग को लेकर बैंककर्मियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, सरकारी बैंक रहे बंद

धनबाद/जामताड़ा/बोकारो: पांच दिवसीय कार्यप्रणाली (5-डे वर्किंग) की मांग को लेकर मंगलवार को देशभर के सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में कामकाज ठप रहा. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के आह्वान पर आयोजित इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक समेत सभी सरकारी बैंक शाखाएं बंद रही.

हड़ताल की वजह से परेशान हुए आम लोग

तीन दिनों के अवकाश के बाद लगातार चौथे दिन बैंकों के बंद रहने की वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जबकि नगदी लेनदेन और बैंकिंग सेवाओं पर व्यापक असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है. बैंक कर्मचारी लंबे समय से सप्ताह में केवल पांच दिन काम और शनिवार एवं रविवार की साप्ताहिक छुट्टी की मांग कर रहे हैं. वर्तमान व्यवस्था में बैंक कर्मियों को रविवार के साथ महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही अवकाश मिलता है.

5 डे वर्किंग की मांग को लेकर बैंक कर्मियों की हड़ताल (Etv bharat)

सरकार और बैंक यूनियनों के बीच बन चुकी है 5-डे वर्किंग पर सहमति

इधर, यूनियन का कहना है कि साल 2024 में सरकार और बैंक यूनियनों के बीच 5-डे वर्किंग को लेकर सहमति बन चुकी है लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है. इसी देरी के विरोध में कर्मचारियों ने आंदोलन तेज करते हुए देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है.

डिजिटल सेवाओं पर हड़ताल का असर नहीं

हालांकि हड़ताल के दौरान यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम जैसी डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होती रही, जबकि निजी क्षेत्र के बैंक खुले रहे. हड़ताल में शामिल बैंक कर्मियों का कहना है कि पांच दिवसीय कार्यप्रणाली लागू होने से कार्य एवं जीवन संतुलन बेहतर होगा. एक महिला बैंककर्मी ने बताया कि लगातार बढ़ते कार्यभार के कारण परिवार और स्वास्थ्य के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया है.

बैंक कर्मचारी प्रतिदिन 40 मिनट अतिरिक्त कार्य करने को भी तैयार हैं लेकिन इसके बदले सप्ताह में दो दिन की छुट्टी जरूरी है. बढ़ता मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं 5-डे वर्किंग की मांग को पूरी तरह जायज बनाती हैं: रंजीत कुमार जायसवाल, जोनल सेक्रेट्री , एसबीआई

हड़ताल की वजह से प्रभावित हुआ बैंक का कामकाज