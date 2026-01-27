झारखंड में 5-डे वर्किंग की मांग को लेकर बैंककर्मियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, सरकारी बैंक रहे बंद
देशभर में बैंक कर्मी सप्ताह में पांच दिवसीय कार्य को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर रहे हैं. जिसका झारखंड में असर देखा जा रहा है.
Published : January 27, 2026 at 2:56 PM IST
धनबाद/जामताड़ा/बोकारो: पांच दिवसीय कार्यप्रणाली (5-डे वर्किंग) की मांग को लेकर मंगलवार को देशभर के सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में कामकाज ठप रहा. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के आह्वान पर आयोजित इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक समेत सभी सरकारी बैंक शाखाएं बंद रही.
हड़ताल की वजह से परेशान हुए आम लोग
तीन दिनों के अवकाश के बाद लगातार चौथे दिन बैंकों के बंद रहने की वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जबकि नगदी लेनदेन और बैंकिंग सेवाओं पर व्यापक असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है. बैंक कर्मचारी लंबे समय से सप्ताह में केवल पांच दिन काम और शनिवार एवं रविवार की साप्ताहिक छुट्टी की मांग कर रहे हैं. वर्तमान व्यवस्था में बैंक कर्मियों को रविवार के साथ महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही अवकाश मिलता है.
सरकार और बैंक यूनियनों के बीच बन चुकी है 5-डे वर्किंग पर सहमति
इधर, यूनियन का कहना है कि साल 2024 में सरकार और बैंक यूनियनों के बीच 5-डे वर्किंग को लेकर सहमति बन चुकी है लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है. इसी देरी के विरोध में कर्मचारियों ने आंदोलन तेज करते हुए देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है.
डिजिटल सेवाओं पर हड़ताल का असर नहीं
हालांकि हड़ताल के दौरान यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम जैसी डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होती रही, जबकि निजी क्षेत्र के बैंक खुले रहे. हड़ताल में शामिल बैंक कर्मियों का कहना है कि पांच दिवसीय कार्यप्रणाली लागू होने से कार्य एवं जीवन संतुलन बेहतर होगा. एक महिला बैंककर्मी ने बताया कि लगातार बढ़ते कार्यभार के कारण परिवार और स्वास्थ्य के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया है.
बैंक कर्मचारी प्रतिदिन 40 मिनट अतिरिक्त कार्य करने को भी तैयार हैं लेकिन इसके बदले सप्ताह में दो दिन की छुट्टी जरूरी है. बढ़ता मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं 5-डे वर्किंग की मांग को पूरी तरह जायज बनाती हैं: रंजीत कुमार जायसवाल, जोनल सेक्रेट्री , एसबीआई
हड़ताल की वजह से प्रभावित हुआ बैंक का कामकाज
बैंक यूनियन द्वारा अपने एक सूत्री मांग को लेकर बुलाए गए हड़ताल का असर जामताड़ा में देखने को मिला. जामताड़ा के बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे. बैंक के कर्मचारियों ने कामकाज नहीं किया. सारा काम ठप रहा.
बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन
हड़ताल कर रहे कर्मचारी एसबीआई मेन ब्रांच मुख्य गेट के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठे रहे. कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की. हड़ताली कर्मचारी 5 डेज वर्किंग की मांग कर रहे थे. हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का कहना था कि बैंक यूनियन द्वारा सप्ताह में 5 दिन वर्किंग की मांग की जा रही है, जिसे लेकर मंगलवर को एक दिन की हड़ताल बुलाई गई है.
एटीएम के पास लोगों की लंबी लाइन
हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि पहले ही इस मांग को मान लिया गया था लेकिन इसे लागू नहीं किया गया है. उनका कहना है कि आगे लागू नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. इधर हड़ताल की वजह से बैंक को व्यावसायिक दृष्टिकोण से काफी नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है. इस दौरान आम लोगों की एटीएम के पास लंबी-लंबी लाइन में देखी गई है.
बोकारो में दिखा बैंक हड़ताल का आसर
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर मंगलवार को देशभर के सरकारी बैंकों में कामकाज पूरी तरह ठप रहा. बोकारो में भी बैंक कर्मचारी लंबे समय से लंबित पांच-दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर उतर आए, जिससे आम ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
हड़ताल की वजह से नकदी जमा-निकासी, चेक क्लीयरेंस, ड्राफ्ट, पासबुक अपडेट और अन्य शाखा-स्तरीय सेवाएं प्रभावित रहीं जबकि कई स्थानों पर बैंक शाखाओं के बाहर ग्राहकों की भीड़ देखने को मिली लेकिन कामकाज ठप रहने से उन्हें निराश लौटना पड़ा.
