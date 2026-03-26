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अपने ही बैंक ने दिया धोखा? व्यापारी के खाते से लाखों की सेंध, दो वाउचर और 30 लाख गायब!

मंडावरी क्षेत्र में बैंक​​कर्मियों ने एक व्यापारी के खाते से 30 लाख रुपए निकाल लिए. व्यापारी ने दो बैंककर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

bank employees embezzled
पुलिस थाना मंडावरी (ETV Bharat Dausa)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 26, 2026 at 10:37 AM IST

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दौसा: जिले के मंडावरी क्षेत्र में बैंकिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक व्यापारी के खाते से करीब 30 लाख रुपए के गबन का आरोप लगा है. पीड़ित व्यापारी गिर्राज प्रसाद मीना ने इस मामले में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बैंक कर्मचारियों पर सीधे तौर पर धोखाधड़ी और साजिश के आरोप लगाए हैं.

थाना प्रभारी सुधीर उपाध्याय ने बताया कि व्यापारी की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. शिकायत के अनुसार व्यापारी के खाते से दो अलग-अलग तारीखों में कुल 30 लाख रुपए निकाल लिए गए. इसमें 13 नवंबर 2025 को 23 लाख रुपए बैंक के संविदाकर्मी विजेंद्र कुमार शर्मा के खाते में ट्रांसफर किए गए, जबकि 20 नवंबर 2025 को 7 लाख रुपए बैंक कैशियर द्वारा अपने रिश्तेदार अंकित कुमार मीना के खाते में ट्रांसफर कर दिए. इस पूरे मामले की जानकारी व्यापारी को काफी देर से लगी. 16 मार्च को जब गिर्राज मीना ने अपने खाते का स्टेटमेंट निकलवाया, तब इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ. मामले की जानकारी मिलने पर बैंक कर्मचारियों ने मामले को दबाने की कोशिश की.

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व्यापारी ने बताया कि उसके खाते में 41 लाख रुपए की लिमिट है और उसी का फायदा उठाकर फर्जी वाउचर तैयार कर यह रकम निकाली गई. पीड़ित ने साफ आरोप लगाया है कि बैंक कैशियर विनोद कुमार मीना ने दो फर्जी वाउचर बनाकर इस पूरे गबन को अंजाम दिया. व्यापारी ने यह भी आरोप लगाया कि बैंक के अन्य कर्मचारियों ने मामले को दबाने की कोशिश की, जिससे संदेह और गहरा हो गया है.

व्यापारियों में आक्रोश: यह खाता मंडावरी कृषि उपज मंडी में संचालित फर्म 'पुरुषोत्तमलाल पवन कुमार' के नाम से है, जो ताजपुर बामनवास निवासी गिर्राज प्रसाद मीना की ओर से संचालित की जा रही है. इस घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. मंडावरी कृषि उपज मंडी व्यापार मंडल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है. उनका कहना है कि यदि बैंकिंग प्रणाली में इस तरह की अनियमितताएं होती रहीं, तो व्यापारियों का भरोसा पूरी तरह टूट जाएगा.

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