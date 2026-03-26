ETV Bharat / state

अपने ही बैंक ने दिया धोखा? व्यापारी के खाते से लाखों की सेंध, दो वाउचर और 30 लाख गायब!

पुलिस थाना मंडावरी ( ETV Bharat Dausa )

दौसा: जिले के मंडावरी क्षेत्र में बैंकिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक व्यापारी के खाते से करीब 30 लाख रुपए के गबन का आरोप लगा है. पीड़ित व्यापारी गिर्राज प्रसाद मीना ने इस मामले में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बैंक कर्मचारियों पर सीधे तौर पर धोखाधड़ी और साजिश के आरोप लगाए हैं. थाना प्रभारी सुधीर उपाध्याय ने बताया कि व्यापारी की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. शिकायत के अनुसार व्यापारी के खाते से दो अलग-अलग तारीखों में कुल 30 लाख रुपए निकाल लिए गए. इसमें 13 नवंबर 2025 को 23 लाख रुपए बैंक के संविदाकर्मी विजेंद्र कुमार शर्मा के खाते में ट्रांसफर किए गए, जबकि 20 नवंबर 2025 को 7 लाख रुपए बैंक कैशियर द्वारा अपने रिश्तेदार अंकित कुमार मीना के खाते में ट्रांसफर कर दिए. इस पूरे मामले की जानकारी व्यापारी को काफी देर से लगी. 16 मार्च को जब गिर्राज मीना ने अपने खाते का स्टेटमेंट निकलवाया, तब इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ. मामले की जानकारी मिलने पर बैंक कर्मचारियों ने मामले को दबाने की कोशिश की. पढ़ें: NRI के खाते में अकाउंटेंट ने लगाई करोड़ों की सेंध, खुद भी हुआ ठगी का शिकार