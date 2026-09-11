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हरियाणा में बैंककर्मियों की हड़ताल का व्यापक असर, कामकाज बाधित, लगातार तीन दिनों तक बैंक बंद

3 दिनों तक बैंकों में काम-काज ठपः हड़ताल और आगामी दिनों की छुट्टियों को मिलाकर अब तीन दिनों तक बैंकों में लेन-देन और अन्य वित्तीय सेवाएं बाधित रहेगा. शनिवार को माह के दूसरे शनिवार की छुट्टी रहेगी. रविवार को साप्ताहिक अवकाश है. त्योहारी सीजन में एक साथ 3 दिनों तक बैंकों में छुट्टी के कारण कारोबारियों के साथ-साथ आम लोगों पर भी पड़ रहा है.

भिवानी/सिरसाः यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर हरियाणा, चंडीगढ़ सहित पूरे देश में बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों ने हड़ताल कर दी. इसी कड़ी में हरियाणा के विभिन्न जिलों में बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की और धरने पर बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. हड़ताल के कारण सभी तरह के बैंकिंग काम-काज पूरी तरह ठप रहा. हड़ताल के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा, जिससे आम जनता और व्यावसायिक लेन-देन पर गहरा असर पड़ा.

'एक-एक सीट पर पांच-पांच कर्मियों का भार': भिवानी में हड़ताल के दौरान कर्मचारी नेता कामरेड ओमप्रकाश, ऑल इंडिया बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन के पदाधिकारी सत्यशील कौशिक ने कर्मचारियों के धरने को संबोधित करते हुए कहा कि "5-दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग पिछले करीब छह वर्षों से लंबित है. एलआईसी और अन्य कार्यालयों की तरह बैंकों में भी शनिवार का अवकाश लागू होना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नई भर्तियां नहीं कर रही है, जिससे एक-एक सीट पर पांच-पांच कर्मियों का भार है. भारी दबाव के कारण बैंकर मानसिक तनाव और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं."

अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनीः उन्होंने बैंकों के निजीकरण की नीतियों का भी विरोध किया और चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी. बैंकों में ताले लटके होने के कारण शाखाओं में पहुंचे आम उपभोक्ताओं को निराश लौटना पड़ा. वहीं मौके पर काम से बैंक पहुंचे ग्राहकों ने सरकार से मांग की कि कर्मचारियों के मुद्दों का जल्द समाधान कर व्यवस्था को सुचारू किया जाए ताकि आम जनता को परेशान न होना पड़े.

केंद्र सरकार के कार्यालयों में 1985 से पांच दिवसीय कार्यः सिरसा में बैंक कर्मचारी मुकेश कुमार और चंचल फुटेला ने कहा कि "केंद्र सरकार के कार्यालयों में वर्ष 1985 से पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है. राज्य सरकारों जिला कार्यालयों न्यायालयों आयकर विभाग शेयर बाजार भारतीय रिजर्व बैंक और LIC में भी पांच दिन कार्य की व्यवस्था है. इनमें से अधिकांश संस्थानों में सप्ताहांत पर कोई वैकल्पिक भौतिक सेवा उपलब्ध नहीं होती जबकि बैंक ATM इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग UPI तथा अन्य डिजिटल और वैकल्पिक माध्यमों से ग्राहकों को 24 घंटे सप्ताह के सातों दिन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं.