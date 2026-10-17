विजयादशमी की छुट्टी पर अब तक निर्णय नहीं, बैंककर्मियों में निराशा, यूनियन ने की सार्वजनिक अवकाश की मांग
झारखंड ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ ने सरकार से विजयादशमी के दिन 21 अक्टूबर को सर्वजनिक अवकाश की मांग की है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 17, 2026 at 6:22 PM IST
रांची: विजयादशमी के मौके पर इस बार बैंक खुले रहेंगे. सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं करने पर बैंककर्मियों के बीच निराशा और असमंजस की स्थिति बनी हुई है. झारखंड ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव नितेश कुमार मिश्रा ने कहा है कि इस संबंध में पहले ही झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को पत्र भेजा जा चुका है. जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) की धारा 25 के तहत 21 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की जा चुकी है.
पत्र की प्रतियां राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) सहित संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई थी. इसके बावजूद 21 अक्टूबर के लिए अलग से अवकाश घोषित किए जाने की आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है. नितेश कुमार मिश्रा ने कहा कि सरकार के समक्ष समय रहते मांग रखने के बावजूद निर्णय की प्रतीक्षा करना कर्मचारियों के लिए निराशाजनक है. त्योहार नजदीक आने के कारण कर्मचारियों को यह जानना आवश्यक है कि 21 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश मिलेगा या नहीं, ताकि वे अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने की योजना बना सकें.
विजयदशमी पर आम तौर पर बैंक रहता है बंद
झारखंड ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव नितेश कुमार मिश्रा ने कहा कि झारखंड ग्रामीण बैंक सहित विभिन्न बैंकों में कार्यरत अनेक कर्मचारी अपने गृह जिले और गांव से दूर पदस्थापित हैं. ये कर्मचारी पूरे वर्ष आम जनता को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं. त्योहारों के अवसर पर उनकी भी इच्छा होती है कि वे अपने बच्चों, माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ समय बिताएं तथा धार्मिक परंपराओं का निर्वहन कर सकें.
नितेश कुमार मिश्रा ने कहा कि मिथिला पंचांग के आधार पर बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 को विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा. राज्य सरकार से आग्रह किया कि धार्मिक परंपराओं, जनभावनाओं और बैंककर्मियों की पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस तिथि पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग पर सकारात्मक निर्णय लिया जाए.
बैंक यूनियन की मांग पर अब सरकार को लेना है निर्णय
18 अक्टूबर को रविवार का साप्ताहिक अवकाश है. इसके बाद 19 और 20 अक्टूबर को राज्य की घोषित अवकाश सूची के अनुसार दुर्गापूजा के अवकाश हैं. ऐसे में 21 अक्टूबर को अलग से सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के संबंध में समय रहते सरकार को निर्णय लेना है. ऐसे में स्थिति स्पष्ट नहीं होने से कर्मचारियों को अपनी पारिवारिक और धार्मिक गतिविधियों की योजना बनाने में कठिनाई हो रही है. बैंक कर्मचारी संघ ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि मुख्य सचिव और SLBC सहित संबंधित अधिकारी इस पर शीघ्र विचार करें.
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