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विजयादशमी की छुट्टी पर अब तक निर्णय नहीं, बैंककर्मियों में निराशा, यूनियन ने की सार्वजनिक अवकाश की मांग

झारखंड ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ का लोगो ( ETV Bharat )

रांची: विजयादशमी के मौके पर इस बार बैंक खुले रहेंगे. सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं करने पर बैंककर्मियों के बीच निराशा और असमंजस की स्थिति बनी हुई है. झारखंड ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव नितेश कुमार मिश्रा ने कहा है कि इस संबंध में पहले ही झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को पत्र भेजा जा चुका है. जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) की धारा 25 के तहत 21 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की जा चुकी है.

पत्र की प्रतियां राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) सहित संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई थी. इसके बावजूद 21 अक्टूबर के लिए अलग से अवकाश घोषित किए जाने की आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है. नितेश कुमार मिश्रा ने कहा कि सरकार के समक्ष समय रहते मांग रखने के बावजूद निर्णय की प्रतीक्षा करना कर्मचारियों के लिए निराशाजनक है. त्योहार नजदीक आने के कारण कर्मचारियों को यह जानना आवश्यक है कि 21 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश मिलेगा या नहीं, ताकि वे अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने की योजना बना सकें.