ETV Bharat / state

गाड़ी में पेट्रोल खत्म तो घोड़े पर बैठ ऑफिस पहुंचा कर्मचारी, देवास बैंक की ऑन टाइम ड्यूटी

देवास में पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारों के बीच ये अनोखा नजारा सामने आया, जहां शहर के राधागंज निवासी निजी बैंककर्मी गोपाल ठाकुर घोड़े पर सवार होकर बैंक पहुंचे. बुलेट के लिए जब गोपाल ठाकुर को पेट्रोल नहीं मिला तो उन्होंने अपना घोड़ा निकाला और उसी पर सवार होकर 3 किलोमीटर का सफर तय करते हुए बैंक पहुंचे. घोड़े पर सवार होकर जब बैंक कर्मी गोपाल जब बैंक पहुंचे तो कई लोग उनका वीडियो बनाने लगे.

देवास: प्रदेशभर में पेट्रोल-डीजल को लेकर उड़ी अफवाहों के चलते कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं. फुल टैंक कराने की होड़ में कई पेट्रोल पंप पर भारी जाम लग रहा है, तो कहीं हड़बड़ी में ग्राहकों द्वरा ज्यादा पेट्रोल भरवाने के चलते पेट्रोल पंप आउट ऑफ स्टॉक हो गए. इसी बीच देवास के एक बैंककर्मी अपनी बुलेट में पेट्रोल डलाने पहुंचे, लेकिन जब उन्हें पेट्रोल नहीं मिला तो देसी अंदाज में घोड़े पर सावर होकर ही दफ्तर पहुंच गए.

पेट्रोल नहीं मिला तो निकाल लिया घोड़ा (Etv Bharat)

घोड़े ने बुलेट से पहले पहुंचाया

बैंककर्मी गोपाल देवास के एयू फाइनेंस बैंक में कलेक्शन का काम करते हैं. रोजाना की सुबह बैंक में काम करने वे अपनी बुलेट से जाते हैं लेकिन कई पेट्रोल पंप आउट ऑफ स्टॉक होने से उन्हें दफ्तर पहुंचने में देरी हो रही थी, जिसके बाद बुलेट छोड़ गोपाल ने घोड़े से ऑफिस तक का सफर तय किया. बैंककर्मी गोपाल ने मीडिया को बताया, '' जवाहर नगर स्थित ब्रांच में समय पर डिजिटल अटेंडेंस पंच करना थी, लेकिन बुलेट में पेट्रोल कम था और पंपों पर भारी भीड़ थी, इसलिए सोचा कि घोड़ा ही निकाल लूं. इमरजेंसी में घोड़े ने बुलेट से पहले मुझे ऑफिस पहुंचा दिया और एबसेंट लगने से बच गई.''

यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल खत्म होने की अफवाह, इंदौर से देवास तक पेट्रोल पंपों पर महाजाम, सरकार बोली पर्याप्त स्टॉक मौजूद

डीजल पेट्रोल को चल रही अफवाहों से देवास के कई पेट्रोल पंप आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, इस बीच गोपाल का घोड़े से ऑफिस जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगा, जिसपर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. गोपाल ने ईरान युद्ध से उत्पन्न हुई समस्या को लेकर कहा कि ऐसी कई तरह की इमरजेंसी में ट्रडीशनल चीजों को अपनाया जा सकता है.

सागर में भी अफवाह का असर

इंदौर, देवास, उज्जैन, बुरहानपुर के बाद सागर में भी पेट्रोल-डीजल को लेकर अफवाह उड़ी, जिसके बाद लोगों की भारी भीड़ पेट्रोल पंपों पर जमा हो गई. सागर जिले के बीना और खुरई में पेट्रोल पंपों पर स्टॉक को लेकर फैली अफवाहों के चलते बीती रात अचानक से भीड़ उमड़ पड़ी. कई पेट्रोल पंपों पर देर रात तक लंबी-लंबी कतारें देखने को मिली. कई लोग पेट्रोल और डीजल का स्टॉक रखने के लिए टंकियां लेकर पहुंचे. कई पेट्रोल पंपों पर विवाद की स्थिति भी बनी. जिसको लेकर पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा.