बैंक की नौकरी के साथ रामलीला में निभा रहे भगवान 'राम' का किरदार, जानें कैसे हुई शुरुआत
श्री सनातन धर्म रामलीला समिति की ओर से आयोजित रामलीला में एक बैंक कर्मचारी 'राम' का किरदार निभा रहे हैं. क्या है उनकी कहानी, पढ़ें..
Published : October 15, 2026 at 7:55 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों रामलीला के मंचन में किरदार निभाने वाले लोगों की भी दिलचस्प कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं. इन्हीं में से एक हैं. श्री सनातन धर्म रामलीला समिति के मंच पर पिछले 11 वर्षों से लगातार प्रभु श्रीराम का किरदार निभाने वाले अभिषेक शर्मा, लेकिन असल जिंदगी में वह बहुराष्ट्रीय बैंकिंग कंपनी में काम करते हैं.
कला और भक्ति का यह सफर अभिषेक शर्मा के करियर से भी पुराना है. वह बताते हैं कि मंच पर उनका यह 11वां वर्ष है और पहले ही दिन से उन्होंने केवल श्रीराम का ही किरदार निभाया है. शुरुआत में उन्हें अंगद की भूमिका की पेशकश हुई थी, लेकिन उनके विनम्र और शांत स्वभाव को देखकर उनके बड़े भाई (जो स्वयं इस मंच पर रावण की भूमिका निभाते हैं) ने महसूस किया कि वे श्रीराम के शालीन चरित्र के लिए ही सबसे उपयुक्त हैं.
उन्होंने बताया, कॉर्पोरेट टीम लीडर और मंच के कलाकार के अंतर जमीन-आसमान का फर्क है. बैंक में टीम को दिशा-निर्देश देना और काम समझाना होता है, जबकि रामलीला के मंच पर खुद चरित्र को समझकर, उसके आदर्शों को अपने भीतर उतारकर हजारों दर्शकों तक उस भाव को सीधे पहुंचाना होता है. रामलीला शुरू होने से करीब एक महीने पहले से ही गहन रिहर्सल शुरू हो जाती है. मंच पर उतरने तक कलाकार उस पात्र के व्यक्तित्व में पूरी तरह ढल चुका होता है.
यह भी पढ़ें- ई-रिक्शा चालक से रामलीला की 'ताड़का' बनने तक का सफर: जानिए दिल्ली के कलाकार मनीष नायक की प्रेरणादायक कहानी
यह भी पढ़ें- नोएडा के व्यवसायी रामलीला में निभा रहे रावण की भूमिका, बताया कैसे हुई शुरुआत
अभिषेक शर्मा के अनुसार, कॉर्पोरेट लाइफ से निकलकर जब वे प्रभु श्रीराम के रूप में आते हैं, तो उन्हें एक सुखद अनुभूति होती है कि वे समाज को सनातन मूल्यों और मर्यादा की सीख दे रहे हैं. लेकिन जब रामलीला समाप्त होती है और इस पावन स्वरूप से अलग होकर दोबारा रोजमर्रा के जीवन में लौटना पड़ता है, तो मन में एक भारीपन और अजीब सा खालीपन महसूस होता है. किसी अन्य पात्र निभाने को लेकर उन्होंने कहा कि अगर कभी भविष्य में मौका मिला, तो वे केवल पवनपुत्र हनुमान का किरदार निभाना पसंद करेंगे. फिलहाल वे पिछले 11 वर्षों से निभा रहे भगवान श्रीराम के चरित्र और उससे मिले जनस्नेह से पूरी तरह संतुष्ट हैं.
यह भी पढ़ें- दिल्ली: बालाजी रामलीला में भव्य सीता स्वयंवर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और ओम बिरला हुए शामिल