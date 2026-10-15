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बैंक की नौकरी के साथ रामलीला में निभा रहे भगवान 'राम' का किरदार, जानें कैसे हुई शुरुआत

11 वर्षों से लगातार श्रीराम का किरदार निभा रहे अभिषेक शर्मा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों रामलीला के मंचन में किरदार निभाने वाले लोगों की भी दिलचस्प कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं. इन्हीं में से एक हैं. श्री सनातन धर्म रामलीला समिति के मंच पर पिछले 11 वर्षों से लगातार प्रभु श्रीराम का किरदार निभाने वाले अभिषेक शर्मा, लेकिन असल जिंदगी में वह बहुराष्ट्रीय बैंकिंग कंपनी में काम करते हैं.