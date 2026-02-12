थाना पहुंचा कानपुर बैंककर्मी विवाद, एक ने दी लीगल एक्शन की धमकी, दूसरी ने लगायी CM से गुहार
पनकी थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से शिकायतें प्राप्त हुई हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 4:46 PM IST|
Updated : February 12, 2026 at 5:04 PM IST
कानपुर : पनकी थाना क्षेत्र स्थित एक निजी बैंक शाखा की बैंककर्मी में हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. महिला बैंक अधिकारी आस्था सिंह ने पनकी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. उनका आरोप है कि उन्हें जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है और वीडियो को आधा-अधूरा पेश किया गया है. वहीं, दूसरी ओर बैंक की पूर्व कर्मचारी रितु त्रिपाठी ने भी आईजीआरएस के माध्यम से पुलिस को अपनी शिकायत भेजी है, जिसमें उन्होंने बैंक प्रबंधन पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं.
'6 जनवरी का मामला' : आस्था सिंह ने अपनी शिकायत में घटना की पूरी वजह बताई है. उनका कहना है कि यह मामला 6 जनवरी का है, जब कैश काउंटर पर तैनात रितु त्रिपाठी इस्तीफा देने के बाद अपनी जिम्मेदारी छोड़ रहीं थीं. उन्होंने कहा कि बैंक नियमों के मुताबिक, बिना 'कैश टैली' और विधिवत हैंडओवर दिए कोई कर्मचारी रिलीव नहीं हो सकता.
धमकियां देने का आरोप : उनका आरोप है कि पूर्व बैंककर्मी रितु त्रिपाठी के पति सवा चार बजे जबरन बैंक के भीतर घुसे और प्रक्रियाओं में बाधा डालते हुए तुरंत रिलीव करने का दबाव बनाने लगे. आरोप है कि इस दौरान उन्होंने बदतमीजी की और धमकियां भी दीं.
'जाति पूछी गई थी...' : सोशल मीडिया पर जाति सूचक बयान वायरल के मामले में महिला बैंक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने अपनी जाति का कोई प्रदर्शन या दिखावा नहीं किया था. उनका कहना है कि जब उनसे उनकी जाति पूछी गई, तो उन्होंने गर्व के साथ अपनी जाति बताई.
'दरवाजा लॉक करने को लेकर हुआ था विवाद' : वहीं इस मामले में पूर्व बैंककर्मी रितु त्रिपाठी का कहना है कि विवाद की जड़ बैंक के वॉशरूम में हुई एक मामूली घटना थी. रितु का आरोप है कि जब उनकी ननद ने आस्था सिंह को दरवाजा लॉक करने के लिए टोका, तो आस्था ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया. उनका आरोप है कि बैंक प्रबंधन उनके प्रति संवेदनशील नहीं था और उन पर काम का अत्यधिक दबाव बनाया जाता था.
'इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा था' : उनका आरोप है कि रिजाइन के लिये बार-बार कहा जाता था. उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह रिजाइन देने गईं तो उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा था. उन्होंने मुख्यमंत्री से न्याय दिलाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि मैने और मेरे पति ने कोई गलती नहीं की है. उन्होंने मांग की ब्रांच का सीसीटीवी फुटेज निकाल लिया जाए तो सब कुछ सामने आ जाएगा.
'दोनों पक्षों की ओर से शिकायतें प्राप्त हुईं' : पनकी थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से शिकायतें प्राप्त हुईं हैं. आस्था सिंह ने थाने में प्रार्थना पत्र दिया है. वहीं रितु त्रिपाठी की शिकायत आईजीआरएस के माध्यम से मिली है. उन्होंने बताया कि पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और बैंक के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का गहनता से मिलान कर रही है. जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
यह भी पढ़ें : लखनऊ में हड़ताल पर बैंककर्मी; 5-दिवसीय कार्यदिवस की मांग, कर्मचारी बोले- 'सरकार जरूर हमारी मांग को पूरा करेगी'