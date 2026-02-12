ETV Bharat / state

थाना पहुंचा कानपुर बैंककर्मी विवाद, एक ने दी लीगल एक्शन की धमकी, दूसरी ने लगायी CM से गुहार

महिला बैंक अधिकारी आस्था सिंह और पूर्व बैंककर्मी रितु त्रिपाठी ( Photo credit: ETV Bharat )