हमीरपुर में कार की टक्कर से बैंककर्मी की मौत, ई-रिक्शा चालक की हालत गंभीर
टायर फटने के बाद हादसा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 3:01 PM IST
हमीरपुर: मौदहा कोतवाली नेशनल हाईवे-34 पर गुरुवार सुबह एक अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर ई-रिक्शा को टक्कर मार दी. जिसमें बैंक कर्मी ब्रजेश शर्मा (54) की मौत हो गई, जबकि ई-रिक्शा चालक अवध नरेश गंभीर रूप से घायल हो गए, सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है.
मौदहा कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार के अनुसार, मौदहा कोतवाली नेशनल हाईवे पर गुरुवार सुबह अचानक एक अर्टिगा कार की टायर फट गई, कार अनियंत्रित होकर ई-रिक्शा को टक्कर मार दी. जिसमें सड़क पार कर रहे बैंक कर्मी ब्रजेश शर्मा (54) की मौत हो गई, जब्की ई-रिक्शा चालक अवध नरेश गंभीर रूप से घायल हो गए.
मामले की सूचना मिलते ही डायल-112 पर तैनात कांस्टेबल संतोष कुमार यादव और होमगार्ड चालक रामपाल मौर्य मौके पर पहुंचे. दोनों ने गंभीर रूप से घायल ई-रिक्शा चालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया और बैंक कर्मी की शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
मृतक ब्रजेश शर्मा ग्राम उरदना, थाना मौदहा के निवासी थे. वह अपने पीछे पत्नी उर्मिला शर्मा, 12वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली दो बेटियां और छह में पढ़ने वाले बेटे कृष्णा को छोड़ गए हैं. उनकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार ने सड़क हादसे में बैंक कर्मी की मौत की पुष्टी की है. पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए, दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.
ये भी पढ़ें: जालौन में झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एंबुलेंस की टक्कर से पलटा ऑटो, 8 घायल, 1 की हालत गंभीर