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हमीरपुर में कार की टक्कर से बैंककर्मी की मौत, ई-रिक्शा चालक की हालत गंभीर

सड़क हादसे में बैंक कर्मी की मौत ( Photo Credit : ETV Bharat )

हमीरपुर: मौदहा कोतवाली नेशनल हाईवे-34 पर गुरुवार सुबह एक अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर ई-रिक्शा को टक्कर मार दी. जिसमें बैंक कर्मी ब्रजेश शर्मा (54) की मौत हो गई, जबकि ई-रिक्शा चालक अवध नरेश गंभीर रूप से घायल हो गए, सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है.

मौदहा कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार के अनुसार, मौदहा कोतवाली नेशनल हाईवे पर गुरुवार सुबह अचानक एक अर्टिगा कार की टायर फट गई, कार अनियंत्रित होकर ई-रिक्शा को टक्कर मार दी. जिसमें सड़क पार कर रहे बैंक कर्मी ब्रजेश शर्मा (54) की मौत हो गई, जब्की ई-रिक्शा चालक अवध नरेश गंभीर रूप से घायल हो गए.