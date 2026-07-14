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बैंक और सरकारी विभागों में गबन का मामला: गिरफ्तार आईएएस ने हाई कोर्ट में लगाई याचिका, सीबीआई से जवाब-तलब

पंचकूला: हरियाणा में सरकारी विभागों के बैंक खातों से कथित सरकारी धन के गबन एवं अनधिकृत हस्तांतरण संबंधी बहुचर्चित मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका में अपनी गिरफ्तारी, पुलिस रिमांड और न्यायिक हिरासत को चुनौती दी है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीबीआई ने गिरफ्तारी के समय और उसके बाद भी याची को लिखित रूप से गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए. याची ने इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए गिरफ्तारी, रिमांड आदेशों और उसके बाद की पूरी कार्यवाही को अवैध घोषित कर तत्काल रिहाई का निर्देश देने की मांग की है.

अप्रैल महीने में सीबीआई को सौंपी जांच: दायर याचिका के अनुसार मामले में पहले 23 फरवरी 2026 को हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सरकारी विभागों के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खातों से सरकारी धन के कथित गबन के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी. इसके बाद 8 अप्रैल 2026 को सीबीआई को जांच सौंपी गई. फिर सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत नया मामला दर्ज कर जांच की.

नरवाना टोल प्लाजा से हिरासत में लिए: याचिकाकर्ता ने कहा कि सीबीआई से नोटिस मिलने पर 15 मई और 24 जून 2026 को उन्होंने जांच में शामिल होकर जांच एजेंसी को पूरा सहयोग दिया, लेकिन 30 जून 2026 को हरियाणा के नरवाना टोल प्लाजा से दोपहर करीब 2:50 बजे उन्हें हिरासत में ले लिया गया और मौके पर गिरफ्तारी के आधार भी नहीं बताए गए.

गिरफ्तारी का समय अलग-अलग बताया: याचिका में यह दावा किया गया है कि सीबीआई के विभिन्न दस्तावेजों में गिरफ्तारी का समय अलग-अलग दर्ज है. याची की पत्नी को भेजी गई सूचना में गिरफ्तारी का समय शाम 4:25 बजे दर्शाया गया है, जबकि गिरफ्तारी मेमो में शाम 6:25 बजे का समय अंकित है. याचिकाकर्ता का कहना है कि इन विरोधाभासी अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि वास्तविक हिरासत और औपचारिक गिरफ्तारी के बीच कई घंटे तक उन्हें बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाए रखा गया.