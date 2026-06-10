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दिल्ली: साइबर ठगों का मददगार बैंक डिप्टी मैनेजर गिरफ्तार, 67.92 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेन-देन उजागर

पुलिस जांच में खुलासा- 'म्यूल अकाउंट' के जरिए 67.92 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया.

दिल्ली में बैंक का डिप्टी मैनेजर गिरफ्तार
दिल्ली में बैंक का डिप्टी मैनेजर गिरफ्तार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 10, 2026 at 10:31 PM IST

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नई दिल्ली: पूर्वी जिला साइबर थाना पुलिस ने देशभर में दर्ज 159 साइबर ठगी शिकायतों से जुड़े एक बड़े मामले का खुलासा किया है. पुलिस ने इस मामले में एक सहकारी बैंक के डिप्टी मैनेजर को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि बैंक अधिकारी की लापरवाही और नियमों की अनदेखी के चलते एक फर्जी खाते के जरिए करीब 67.92 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया है.

डीसीपी राजीव कुमार ने बताया कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर दर्ज शिकायतों की जांच के दौरान नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, न्यू कोंडली शाखा का एक खाता संदेह के घेरे में आया. यह खाता देशभर में हुई 159 साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों में सामने आया था.

जांच में पता चला कि "महाकाल एंटरप्राइजेज" के नाम से खोला गया. यह खाता शैलेन्द्र कुमार यादव के नाम पर दर्शाया गया था. हालांकि, पूछताछ में शैलेन्द्र ने खाता खुलवाने, बैंक जाने या किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया. दस्तावेजों की जांच में हस्ताक्षर भी फर्जी पाए गए.

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि बैंक के डिप्टी मैनेजर पबित्र कुमार बिस्वाल ने बिना उचित केवाईसी (KYC) जांच और सत्यापन के खाता खोलने की मंजूरी दी थी. आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने न तो फर्म का भौतिक सत्यापन किया और न ही दिए गए पते की जांच की. जांच में सामने आया कि इसी खाते के माध्यम से साइबर ठगी की रकम को विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर मनी ट्रेल छिपाई जाती थी.

बैंकिंग रिकॉर्ड के विश्लेषण में करीब 67.92 करोड़ रुपये का लेनदेन सामने आया. डीसीपी राजीव कुमार ने बताया कि पुलिस ने आरोपी बैंक डिप्टी मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है. उसके कब्जे से दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य लाभार्थियों, बैंक खातों और सहयोगियों की पहचान करने में जुटी है.

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