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संविदाकर्मी की नौकरी छूटने के बाद मौत, परिजनों ने लगाया सदमे से मृत्यु का आरोप, शव के साथ किया प्रदर्शन

परिजन और समर्थक शव लेकर बैंक पहुंचे और बैंक प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया.

Family members staging a protest with body
शव रखकर प्रदर्शन करते परिजन (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 30, 2026 at 5:32 PM IST

3 Min Read
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जैसलमेर: जिले में संविदा कर्मचारी की मौत के बाद गुरुवार को सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक परिसर में हंगामे की स्थिति बन गई. मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों ने शव को बैंक परिसर के बाहर रखकर बैंक प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया. परिजनों ने आरोप लगाया कि नौकरी से हटाए जाने के बाद युवक मानसिक तनाव में आ गया था, जिसके चलते उसकी मौत हुई. वहीं बैंक प्रबंधन ने इन आरोपों से इनकार करते हुए मौत के लिए बैंक को जिम्मेदार मानने से इंकार किया है.

11 कर्मचारियों को हटाने का आदेश: मृतक के रिश्तेदार ओमप्रकाश ने बताया कि मृतक राजेश मेघवाल पिछले 16 वर्षों से जैसलमेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में संविदा पर सहायक कर्मचारी के रूप में कार्यरत था. हाल ही में बैंक में कार्यरत 11 संविदाकर्मियों की सेवाएं समाप्त की गई थीं, जिनमें राजेश भी शामिल था. गत 27 जुलाई को बैंक प्रशासन ने राजेश सहित 11 कर्मचारियों को हटाने का आदेश जारी किया. 28 जुलाई को राजेश बैंक पहुंचकर अधिकारियों से नौकरी जारी रखने की गुहार लगाता रहा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई. उनका आरोप है कि इसके बाद वह गहरे अवसाद में चला गया, खाना-पीना छोड़ दिया और 29 जुलाई को तबीयत बिगड़ने पर उसे जवाहिर अस्पताल ले जाया गया. वहां से चिकित्सकों ने उसे जोधपुर रेफर किया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. शहर कोतवाल सुरजाराम ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पढ़ें: संविदा नौकरी का काला सच! ठेका राज में सस्ता श्रम, पक्की नौकरी का भ्रम और एक परिवार का टूटता भविष्य

पसंदीदा लोगों को समायोजित करने का आरोप: परिजनों ने बताया कि 12 दिन पहले राजेश की दादी का निधन हुआ था और गुरुवार को उनका बारहवां था, लेकिन उसी दिन राजेश का शव घर पहुंचने से परिवार पर दोहरा दुख टूट पड़ा. घटना के विरोध में परिजन और समर्थक शव लेकर बैंक पहुंचे तथा बैंक प्रबंधन और प्रबंध निदेशक (एमडी) के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि बैंक प्रबंधन ने मिलीभगत कर अपने चहेते कर्मचारियों को बचा लिया, जबकि वर्षों से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को हटा दिया. मामले की जानकारी मिलने पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने अपने पसंदीदा लोगों को समायोजित करने के लिए जरूरतमंद संविदाकर्मियों को हटाया, जिससे कई परिवार आर्थिक संकट में आ गए.

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एमडी का पक्ष: जैसलमेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक (एमडी) वेदप्रकाश सैनी ने कहा कि संबंधित कर्मचारी बैंक के प्रत्यक्ष कर्मचारी नहीं थे. बैंक ने संविदा कर्मचारियों की सेवाएं एक सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से ली थीं. बैंक द्वारा सीधे कर्मचारियों को नहीं हटाया गया, बल्कि सेवा प्रदाता संस्था को पत्र लिखकर संबंधित कर्मचारियों को बैंक से हटाने के लिए कहा गया था. एमडी ने बैंक की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में खर्च कम करना आवश्यक है. उन्होंने यह भी दावा किया कि मृतक नशे का आदी था और पूर्व में भी बैंक में कार्य के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ चुकी थी. उनके अनुसार नशे के कारण हुई मौत के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.

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बैंक के बाहर शव रखकर प्रदर्शन
PROTEST ON DEATH OF CONTRACT WORKER
ALLEGATION OF DECEASED YOUTH FAMILY
11 CONTRACT WORKERS SACKED
DEATH OF CONTRACT WORKER

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