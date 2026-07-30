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संविदाकर्मी की नौकरी छूटने के बाद मौत, परिजनों ने लगाया सदमे से मृत्यु का आरोप, शव के साथ किया प्रदर्शन

शव रखकर प्रदर्शन करते परिजन ( ETV Bharat Jaisalmer )