बैंक का सफाईकर्मी ही निकला साइबर क्रिमिनल, खातों से निकाल लिए एक करोड़

बैंक का सफाईकर्मी ही निकला साइबर क्रिमिनल, 5 गिरफ्तार. ( ETV Bharat )

पुलिस ने वर्ष 2025 में मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले की जांच शुरू की. जांच में बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र का सफाई कर्मचारी नीरज की भूमिका सीसीटीवी के माध्यम हुई. उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

इस तरह से फर्जी सिम कार्ड निकलवा कर उनके खातों से धीरे-धीरे करीब एक करोड़ रुपए की ठगी की गई.

मथुरा शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित बैंक आफ महाराष्ट्र में तैनात संविदा सफाई कर्मचारी नीरज निवासी श्रीनाथपुरम थाना हाईवे का रहने वाला है. पिछले कुछ वर्षों से बैंक में रहकर कैशियर के केबिन में घुसकर बंद पड़े उपभोक्ता के खाते में मोबाइल नंबर बदल कर दूसरा नंबर डाल देता था.

इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. बाकी की तलाश जारी है. पकड़े गए लोगों के पास से फर्जी सिम कार्ड एटीएम कार्ड मोबाइल फोन कई सामग्री बरामद की गई है.

बता दें कि बैंक में तैनात संविदा कर्मचारी पिछले कुछ वर्षों से बंद पड़े खातों में मोबाइल नंबर बदल कर लिख देता था. धीरे-धीरे करीब एक करोड़ रुपए की ठगी की गई.

मथुरा: यूपी के मथुरा के साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता उक्त मिली, जब बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र में तैनात संविदा कर्मचारी ही साइबर ठग निकाला.

साइबर अपराध थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए बैंक का महाराष्ट्र के संविदा कर्मचारी नीरज की गिरफ्तारी के बाद चार अन्य आरोपी मुकुल सिंह थाना हाईवे, विक्रांत कुमार थाना हाईवे, पुष्पेंद्र सिंह थाना हाईवे, अनिकेत जनकपुरी थाना हाईवे आरोपियों की गिरफ्तारी की गई.

साथ ही पुलिस ने 6 मोबाइल फोन, दो सिम कार्ड, एक बैंक पासबुक, 7 एटीएम कार्ड, एक कियू कर कोड, दो चेक बुक बरामद किए हैं.

ठगी करने का तरीका

बता दें कि बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र में तैनात सफाई कर्मचारी नीरज दोपहर के समय जब कैशियर अपने केबिन से वॉशरूम होने के लिए जाता था, उसी समय नीरज, कैशियर के केबिन में जाकर बैंक के उपभोक्ता वर्ष 2022 में जनधन खातों के मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर देता था और फर्जी मोबाइल नंबर के माध्यम से उनके खाते से रकम निकाल ली जाती थी. पुलिस के मुताबिक करीब दो सौ से अधिक खातों से धीरे-धीरे करने रकम निकाली जाती थी.

एसपी क्राइम अवनीश कुमार मिश्रा ने बताया कि साइबर थाना पुलिस को वर्ष 2025 में कोतवाली में साइबर ठगी के मामले में एक मुकदमा दर्ज किया गया था. कई वर्षों से बंद पड़े उपभोक्ता के खातों से करीब एक करोड़ रुपए की ठगी की गई थी.

जानकारी करने पर मालूम हुआ कि बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र में कार्यरत सफाई कर्मचारी, कैशियर के केबिन में घुसकर उपभोक्ता के खाते पर मोबाइल नंबर बदल कर दूसरा फर्जी मोबाइल नम्बर डाल देता था और ओटीपी मिलने पर उनके खाते से धीरे-धीरे करके करीब एक करोड़ रुपए की रकम निकाल लेता था.

पुलिस की कार्रवाई में फर्जी सिम बनाने वाले भी गिरफ्तार किए गए हैं. कार्रवाई के दौरान पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. बाकी की लोगों की भी तलाश की जा रही है.

