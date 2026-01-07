ETV Bharat / state

बैंक ऐप अपडेट के नाम पर ₹6.86 लाख की ठगी, OTP साझा करना खाताधारक को पड़ा भारी

बैंक ऐप अपडेट के नाम पर ₹6.86 लाख की ठगी ( CONCEPT IMAGE )

हमीरपुर: हमीरपुर जिले में साइबर ठगी का एक और बड़ा मामला सामने आया है. बैंक मोबाइल ऐप अपडेट करने के बहाने ठगों ने एक खाताधारक से लाखों रुपये की ठगी कर ली. यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि अनजान कॉल पर भरोसा करना और ओटीपी साझा करना कितना खतरनाक हो सकता है. ऐप अपडेट के नाम पर फंसाया यह मामला पुलिस थाना भोरंज के अंतर्गत दर्ज किया गया है. पीड़ित की पहचान बिहारी लाल, पुत्र सुंका राम, निवासी साही दा घाट के रूप में हुई है. पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उनके मोबाइल फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई थी. कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को बैंक से जुड़ा अधिकारी बताया. ठग ने कहा कि पीएनबी वन मोबाइल ऐप अपडेट करना जरूरी है. उसने यह भी डराया कि यदि ऐप अपडेट नहीं किया गया तो बैंक की सेवाएं बंद हो सकती हैं. बैंक का नाम और तकनीकी भाषा सुनकर पीड़ित को कॉल पर कोई संदेह नहीं हुआ. ओटीपी साझा करते ही खाली हुआ खाता