बैंक ऐप अपडेट के नाम पर ₹6.86 लाख की ठगी, OTP साझा करना खाताधारक को पड़ा भारी

हमीरपुर में एक खाताधारक ने जैसे ही अनजान नंबर पर अपना OTP साझा किया, उसके खाते से ₹6.86 लाख की ठगी हो गई.

HAMIRPUR CYBER FRAUD
बैंक ऐप अपडेट के नाम पर ₹6.86 लाख की ठगी (CONCEPT IMAGE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 7, 2026 at 7:28 PM IST

2 Min Read
हमीरपुर: हमीरपुर जिले में साइबर ठगी का एक और बड़ा मामला सामने आया है. बैंक मोबाइल ऐप अपडेट करने के बहाने ठगों ने एक खाताधारक से लाखों रुपये की ठगी कर ली. यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि अनजान कॉल पर भरोसा करना और ओटीपी साझा करना कितना खतरनाक हो सकता है.

ऐप अपडेट के नाम पर फंसाया

यह मामला पुलिस थाना भोरंज के अंतर्गत दर्ज किया गया है. पीड़ित की पहचान बिहारी लाल, पुत्र सुंका राम, निवासी साही दा घाट के रूप में हुई है. पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उनके मोबाइल फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई थी. कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को बैंक से जुड़ा अधिकारी बताया. ठग ने कहा कि पीएनबी वन मोबाइल ऐप अपडेट करना जरूरी है. उसने यह भी डराया कि यदि ऐप अपडेट नहीं किया गया तो बैंक की सेवाएं बंद हो सकती हैं. बैंक का नाम और तकनीकी भाषा सुनकर पीड़ित को कॉल पर कोई संदेह नहीं हुआ.

ओटीपी साझा करते ही खाली हुआ खाता

बातों में उलझाकर आरोपी ने पीड़ित से ओटीपी साझा करने को कहा. जैसे ही ओटीपी साझा किया गया, कुछ ही मिनटों में पीड़ित के बैंक खाते से 6 लाख 86 हजार रुपये अलग-अलग माध्यमों से निकाल लिए गए। खाते से पैसे कटने के मैसेज आने पर पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ. घटना का पता चलते ही पीड़ित ने तुरंत पुलिस थाना भोरंज में शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है और बैंक ट्रांजेक्शन से जुड़ी जानकारी खंगाली जा रही है.

एसपी हमीरपुर बलबीर सिंह ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया, "प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. लोगों से अपील है कि कोई भी बैंक कभी फोन, मैसेज या लिंक के जरिए ओटीपी, पिन या गोपनीय जानकारी नहीं मांगता. किसी भी अनजान कॉल से सतर्क रहें."

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

पुलिस के अनुसार क्षेत्र में इससे पहले भी ऑनलाइन ठगी के कई मामले सामने आ चुके हैं. साइबर अपराधी लगातार नए तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं. थोड़ी सी लापरवाही लोगों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है.

