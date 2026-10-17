छात्रवृत्ति के नाम पर बैंक खाता खुलवा साइबर ठगों को बेचा, 7.60 लाख का फ्रॉड, पूर्व छात्र नेता गिरफ्तार
पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसका खाता व दस्तावेज ठगों को 15 हजार में बेच दिए.
Published : October 17, 2026 at 6:33 PM IST
चित्तौड़गढ़: पीजी कॉलेज में प्रवेश के नाम पर छात्र का बैंक खाता खुलवा कर उसे साइबर ठगों को बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. साइबर थाना पुलिस ने इस मामले में कॉलेज इकाई के पूर्व छात्र नेता को गिरफ्तार किया है. प्रार्थी के खाते में 7 लाख 60 हजार रुपए से अधिक के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा हुआ है.
साइबर पुलिस थाना चित्तौड़गढ़ के पुलिस निरीक्षक सुमन कुमार ने बताया कि थाने पर बलाईयों का मोहल्ला, दुर्ग निवासी दिव्यांशु सालवी ने रिपोर्ट दी थी. इसमें बताया कि वह राजकीय पीजी कॉलेज में पढ़ता है. सेकंड ईयर में आवेदन करने के दौरान उसकी मुलाकात कॉलेज इकाई अध्यक्ष सावन पटवा से हुई. पटवा ने कहा कि कॉलेज में एडमिशन के लिए बैंक में खाता खोलना पड़ेगा, तभी फॉर्म भरवाऊंगा. अगले दिन पटवा प्रार्थी को कलक्ट्रेट के निकट स्थित एक बैंक की ब्रांच में ले गया.
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सुमन कुमार ने बताया कि बैंक में छात्रवृत्ति के नाम पर खाता खुलवाने की बात कह कर उससे आधार कार्ड, पैन कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर ले लिए. इसके बाद बैंक सर्वर डाउन होने और दस्तावेज नहीं आने की बात कह कर गुमराह करता रहा. रिपोर्ट में आरोप लगाया कि पटवा ने प्रार्थी का एटीएम कार्ड, चेक बुक और पासबुक लेकर केकड़ी निवासी रोहित और भीलवाड़ा निवासी राहुल साहू को 15 हजार रुपए में बेच दी. आरोपियों ने खाता एक्टिव करवा कर उसमें ठगी की रकम मंगवाई.
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7 लाख 60 हजार से ज्यादा का ट्रांजेक्शन : सुमन कुमार ने बताया कि मामले में पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर अनुसंधान शुरू किया गया. अनुसंधान में सामने आया कि सावन पटवा लालच देकर छात्रों से खाते खुलवाता और उन्हें साइबर फ्रॉड करने वालों को बेच देता है. प्रार्थी के खाते में 7 लाख 60 हजार से ज्यादा का ट्रांजेक्शन हुआ है. इस पर पुलिस ने आरोपित सावन पटवा को गिरफ्तार कर लिया. अन्य आरोपियों को नामजद किया गया है, अनुसंधान जारी है.
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'USDT के जरिए क्रिप्टो में बदलता था रकम' : पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि सावन पटवा फ्रॉड की राशि को USDT के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करवाकर अपने साथियों के साथ घुमाता था. इस नेटवर्क में USDT के जरिए काम करने वाले कई अन्य लोगों के नामों का भी खुलासा हुआ है. पुलिस निरीक्षक ने आमजन से अपील की है कि अपना बैंक खाता, एटीएम, पासबुक किसी को भी न दें.
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