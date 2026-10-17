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छात्रवृत्ति के नाम पर बैंक खाता खुलवा साइबर ठगों को बेचा, 7.60 लाख का फ्रॉड, पूर्व छात्र नेता गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़ पुलिस लाइन स्थित साइबर थाना ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: पीजी कॉलेज में प्रवेश के नाम पर छात्र का बैंक खाता खुलवा कर उसे साइबर ठगों को बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. साइबर थाना पुलिस ने इस मामले में कॉलेज इकाई के पूर्व छात्र नेता को गिरफ्तार किया है. प्रार्थी के खाते में 7 लाख 60 हजार रुपए से अधिक के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा हुआ है.