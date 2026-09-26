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हरियाणा में बंद मोबाइल नंबर से दोबारा चालू हुआ अकाउंट, निकल गए लाखों रुपए, गुरुग्राम में चौंकाने वाली ठगी

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में बैंक खाते से जुड़े बंद मोबाइल नंबर और बैंकिंग डिटेल का दुरुपयोग कर करीब 32.10 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में साइबर थाना ईस्ट पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने फर्जी तरीके से डेबिट कार्ड हासिल कर बैंक खाते से रकम निकाली और खरीदारी की. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 चांदी के सिक्के, सोने की बाली और दो आईफोन बरामद किए हैं.

बिना आवेदन के जारी हुआ डेबिट कार्ड : पुलिस के अनुसार, 13 सितंबर को एक महिला ने थाना साइबर अपराध पूर्व में शिकायत दी थी. महिला ने बताया कि उसके ससुर के बैंक खाते से 7 मार्च से 2 जून 2026 के बीच कई अनधिकृत लेन-देन हुए. जांच में सामने आया कि खाते से करीब 32.10 लाख रुपये की ठगी की गई है. बैंक से जानकारी लेने पर पता चला कि खाते के नाम पर नया डेबिट कार्ड जारी किया गया था, जबकि खाताधारक ने इसके लिए कोई आवेदन नहीं किया था और न ही कार्ड उसे प्राप्त हुआ था.

बंद मोबाइल नंबर दूसरे व्यक्ति को हुआ था आवंटित : जांच में सामने आया कि बैंक खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर बंद होने के बाद वह नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को आवंटित कर दिया गया था. पुलिस PRO संदीप के मुताबिक यह नंबर बाद में आरोपी कुणाल कश्यप के नाम पर रजिस्टर हो गया. इसके बाद बैंक खाते से जुड़े ट्रांजैक्शन के मैसेज आरोपी के मोबाइल पर आने लगे.

नेट बैंकिंग चालू कर हासिल किया एटीएम कार्ड : पुलिस पूछताछ के अनुसार, आरोपियों को बैंक खाते में होने वाले लेन-देन की जानकारी मिलने के बाद लालच आया. आरोपियों ने खाते की नेट बैंकिंग चालू की और डेबिट कार्ड हासिल कर लिया. पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता के मकान के बाहर जाकर डेबिट कार्ड प्राप्त किया और इसके जरिए खरीदारी करने के साथ बैंक खाते से रुपये निकाले.

दिल्ली से चार आरोपी गिरफ्तार : मामले की जांच करते हुए थाना साइबर अपराध पूर्व की टीम ने 23 सितंबर 2026 को दिल्ली से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कुणाल कश्यप और अंकित निवासी कालकाजी, नई दिल्ली, मोहम्मद साहिल निवासी तुगलकाबाद एक्सटेंशन और संगीता निवासी आशा किरण अपार्टमेंट, नई दिल्ली के रूप में हुई है.