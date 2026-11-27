ETV Bharat / state

इस गांव पर मंडरा रहा भूस्खलन का खतरा, 30 परिवारों के आशियानों पर मंडरा रहा खतरा

दाड़ी गांव पर भूस्खलन का खतरा ( ETV Bharat )

बंजार: जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार की तीर्थन घाटी स्थित दाड़ी गांव के लोग वर्ष 2023 और 2025 में आई आपदा के जख्म आज भी झेल रहे हैं. दोनों बार हुए भूस्खलन से गांव की जमीन और बगीचों को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीणों को अब तक स्थायी सुरक्षा नहीं मिल पाई है. हालात सामान्य होने के बाद भी गांव पर खतरा बरकरार है. ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार सरकार और प्रशासन के समक्ष समस्या उठाने के बावजूद उनकी मांग पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

तीर्थन नदी के तेज बहाव के कारण हो रहा भूमि कटाव अब दाड़ी गांव के रिहायशी क्षेत्र के नजदीक पहुंच गया है. करीब 30 परिवारों की आबादी वाले इस गांव के सामने अपने घरों, जमीन और बगीचों को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है. ग्रामीणों को आशंका है कि यदि समय रहते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए तो आने वाले समय में पूरा गांव भूस्खलन की चपेट में आ सकता है.