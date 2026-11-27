इस गांव पर मंडरा रहा भूस्खलन का खतरा, 30 परिवारों के आशियानों पर मंडरा रहा खतरा
तीर्थन घाटी का दाड़ी गांव वर्ष भूस्खलन के खतरे से जूझ रहा है. कटाव से 30 घरों और जमीन पर खतरा मंडरा रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 2:44 PM IST
बंजार: जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार की तीर्थन घाटी स्थित दाड़ी गांव के लोग वर्ष 2023 और 2025 में आई आपदा के जख्म आज भी झेल रहे हैं. दोनों बार हुए भूस्खलन से गांव की जमीन और बगीचों को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीणों को अब तक स्थायी सुरक्षा नहीं मिल पाई है. हालात सामान्य होने के बाद भी गांव पर खतरा बरकरार है. ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार सरकार और प्रशासन के समक्ष समस्या उठाने के बावजूद उनकी मांग पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.
तीर्थन नदी के तेज बहाव के कारण हो रहा भूमि कटाव अब दाड़ी गांव के रिहायशी क्षेत्र के नजदीक पहुंच गया है. करीब 30 परिवारों की आबादी वाले इस गांव के सामने अपने घरों, जमीन और बगीचों को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है. ग्रामीणों को आशंका है कि यदि समय रहते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए तो आने वाले समय में पूरा गांव भूस्खलन की चपेट में आ सकता है.
गांव की तरफ हो रहा कटाव
नदी किनारे से शुरू हुआ भूस्खलन लगातार गांव की ओर बढ़ रहा है. तेज बहाव और भूमि कटाव के चलते करीब 20 बीघा जमीन पर लगे बगीचे प्रभावित हुए हैं. भूस्खलन से ग्रामीण हेमराज, दीवान चंद और राजेंद्र के घरों को खतरा पैदा हो गया है. नदी किनारे स्थित राजेंद्र का होमस्टे भी जोखिम की जद में है. वहीं, कटाव के कारण फलदार पौधों को भी भारी नुकसान पहुंच चुका है. इसके अलावा घनश्याम सिंह, यशपाल, विजय सिंह और ओम प्रकाश सहित अन्य ग्रामीण भी लगातार हो रहे भू-कटाव से चिंतित हैं.
नीत प्रकाश ने मांग की कि 'तीर्थन नदी के किनारे भूस्खलन से प्रभावित सभी संवेदनशील स्थानों का तकनीकी सर्वे करवाया जाए. साथ ही इन स्थानों पर मजबूत आरसीसी कंक्रीट सुरक्षा दीवारों का निर्माण किया जाए.'
ग्रामीणों ने उठाई सुरक्षा दीवार बनाने की मांग
ग्रामीण नरेश कुमार ने कहा कि वर्ष 2023 और 2025 में तीर्थन नदी की तरफ से हुए भूस्खलन के कारण लोगों की जमीन को भारी नुकसान हुआ है. सरकार और प्रशासन को गांव की सुरक्षा के लिए जल्द कदम उठाने चाहिए.
डेढ़ साल पहले मिला था सुरक्षा दीवार लगाने का भरोसा
वर्ष 2025 में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी प्रभावित दाड़ी गांव का दौरा कर चुके हैं. उस दौरान ग्रामीणों को तीर्थन नदी के किनारे कंक्रीट की सुरक्षा दीवार लगाने का भरोसा दिया गया था. इससे लोगों को उम्मीद जगी थी कि जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा और गांव को भूस्खलन से बचाने के लिए स्थायी इंतजाम किए जाएंगे. हालांकि, करीब डेढ़ साल बीत जाने के बावजूद धरातल पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है.
एस्टीमेट बनाकर सरकार को भेजे हैं : एसडीएम
बंजार के एसडीएम पंकज शर्मा ने बताया कि 'आपदा प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए एस्टीमेट तैयार कर सरकार को भेजे गए हैं. इसके अलावा अन्य गांवों में भूस्खलन की समस्याओं को भी सरकार के समक्ष प्रमुखता से रखा गया है. उन्होंने कहा कि जल्द ही यहां भूस्खलन से बचाव के लिए निर्माण कार्य पूरे किए जाएंगे.'
वहीं, भाई लाल ने कहा कि तीर्थन नदी की तरफ से ग्रामीणों की जमीन और बगीचों का अगला हिस्सा बहकर बर्बाद हो चुका है. यदि सुरक्षा दीवार का निर्माण नहीं किया गया तो जमीन को और नुकसान हो सकता है. प्रशासन से आग्रह है कि जल्द हमारी समस्या का समाधान किया जाए.
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