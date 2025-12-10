ETV Bharat / state

"CM ने अपने विधानसभा क्षेत्र को 20 करोड़ और देहरा को दिए 12 करोड़, लेकिन बंजार को 60 लाख बजट क्यों?"

बांजार से भाजपा विधायक सुरेंद्र शौरी का सुक्खू सरकार पर गंभीर आरोप ( ETV Bharat )

भाजपा विधायक सुरेंद्र शौरी ने कुल्लू में प्रेस वार्ता करते हुए प्रदेश सरकार पर भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि, "हाल ही में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जब प्रदेश सरकार से 'मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना' के तहत बजट के खर्च का आंकड़ा मांगा हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए. हैरानी की बात यह है कि जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का विधानसभा क्षेत्र नादौन 20 और उनकी पत्नी कमलेश कुमारी के विधानसभा क्षेत्र देहरा को 12 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है. वही, बंजार में भारी आपदा के बावजूद मात्र 60 लाख रुपए का बजट दिया गया है. प्रदेश की सरकार बंजार विधानसभा क्षेत्र से भेदभाव कर रही है और बंजार के कांग्रेसी भी चुप बैठे हुए हैं."

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार तीन साल पूरे होने पर गुरुवार (11 नंवबर) को मंडी में जश्न मनाने जा रही है. वहीं, दूसरी ओर भाजपा ने सूबे की सरकार के खिलाफ चौतरफा घेराबंदी शुरू कर दी है. बांजार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सुरेंद्र शौरी ने प्रदेश की सूक्खू सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सुरेद्र शौरी ने कहा है कि, प्रदेश में आपदा से जो क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है. उसके लिए सरकार के द्वारा मात्र 60 लाख रुपए का बजट दिया गया, जबकि मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए 20 करोड़ और अपनी पत्नी के विधानसभा के लिए 12 करोड़ रुपए की राशि दी है.

'जन संकल्प रैली के लिए लाभार्थियों पर बनाया जा रहा दबाव'

सुरेंद्र शौरी ने कहा कि, प्रदेश की सरकार 11 दिसंबर को मंडी में जन संकल्प रैली का आयोजन कर रही है. उसके लिए जिस प्रकार अधिकारी विभिन्न योजना के लाभार्थियों और आपदा में बेघर लोगों पर मंडी रैली में जाने के लिए दबाव बना रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि प्रदेश की सरकार तानाशाह की तरह काम कर रही है. और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं और महिला मंडल युवक मंडल के साथ-साथ विभिन्न योजना के लाभार्थियों को एचआरटीसी बस से जबरदस्ती मंडी रैली के लिए जाने का दबाव बना रहे हैं."

बांजार से भाजपा विधायक सुरेंद्र शौरी (ETV Bharat)

लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही सरकार: सुरेंद्र शौरी

भाजपा विधायक ने कहा कि, लोकतंत्र के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है. पिछले तीन सालों में 2023 के बाद केंद्र से प्रदेश सरकार को विभिन्न योजनाओं के तहत आपदा का 5500 करोड़ रुपए की राशि की मदद प्रदान की गई है. लेकिन, प्रदेश सरकार केंद्र के पैसों का सदुपयोग नहीं कर पाई जिसके चलते बहुत सारा पैसा लेफ्ट हो गया.

बांजार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सुरेंद्र शौरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV Bharat)

'आपदा प्रभावितों को अभी तक नहीं मिली पहली किस्त'

सुरेंद्र शौरी ने कहा कि, प्रदेश की सरकार ने आपदा प्रभावितों को चार लाख रुपए की पहली किस्त देने का वादा किया है और वह अभी तक 10 फीसदी लोगों को भी नहीं मिल पाई है. उन्होंने कहा कि, उसमें भी 2 लाख 80 हजार रुपए केंद्र सरकार की तरफ से आपदा प्रभावित परिवारों को दिया जा रहा है. सरकार उन पैसों का भी वितरण सभी प्रभावितों तक नहीं कर पाई है.

