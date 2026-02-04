ETV Bharat / state

बन्हेरी सरपंच मर्डर के अहम गवाह पर 15 लोगों ने घेरकर किया हमला, पेट में लगी गोली

ग्वालियर में बन्हेरी सरपंच हत्याकांड के अहम गवाह पर जानलेवा हमला. गवाही ना देने का बना रहे थे दबाव.

Gwalior attack Murder Witness
बन्हेरी सरपंच मर्डर के अहम गवाह पर जानलेवा हमला (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 1:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर : ग्वालियर के आरोन थाना क्षेत्र के बन्हेरी गांव में सरपंच विक्रम रावत हत्याकांड में मुख्य गवाह को एक दर्जन से अधिक बदमाशों ने घेरकर गोली मारी. घायल को मंगलवार देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया. पीड़ित ने 15 लोगों पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया है. घटना के बाद से ही गांव में दहशत का माहौल है.

पीठ और पेट के बीच फंसी गोली

बन्हेरी गांव में रहने वाला अजब सिंह रावत गांव के सरपंच विक्रम रावत हत्याकांड में अहम गवाह है. मंगलवार रात वह घर से कुछ सामान लेने दुकान पर गया. घर लौटते समय उस पर जानलेवा हमला हुआ. उसे गोली मार दी गई, जो उसके पीठ और पेट के बीच में लगी.

घायल के भाई ने गोली मारने की घटना का ब्यौरा दिया (ETV BHARAT)

घायल का आरोप है कि 14-15 लोगों ने उसे घेर लिया. एक के पास बंदूक और एक के पास कट्टा था. हमलावरों ने उसे पकड़ लिया और फायर कर दिया. झूमाझटकी के दौरान वह मुड़ा तो गोली उसकी पीठ में धंस गई.

ग्रामीणों को देख फरार हुए बदमाश

गोली चलने और चीख-पुकार की आवाज सुनकर कुछ ग्रामीण घरों से बाहर निकल आए. इस दौरान आरोपी फरार हो गए. घायल किसी तरह जान बचाकर भागा और ग्रामीणों और परिजन की मदद से जयारोग्य अस्पताल पहुंचा. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुचे और घायल से बातचीत के बयान लिए.

घायल ने फोन कर दी परिजनों को जानकारी

घायल अजब सिंह के भाई नितेश ने बताया "उसके भाई का फ़ोन आया. उसने बताया कि हमलावरों ने उसे गोली मार दी है. जब नितेश उसके पास पहुंचा तो उसने बताया पवन रावत, हरि रावत, एहवरन रावत, नरेश रावत, उमराव रावत, बनिया रावत और रामविलास सहित 14 से 15 लोग थे. उमराव के पास बंदूक और बनिया के पास कट्टा था, जिनसे उस पर फायरिंग की गई."

"उसका भाई अजब सिंह सरपंच के मर्डर केस में गवाह है और आरोपियों से पुरानी रंजिश चली आ रही है. आरोपी बदमाश केस में अजब सिंह को गवाही देने से मना कर रहे थे. उसे लगातार धमकियां दे रहे थे."

सरपंच की गोली मारकर हुई थी हत्या

ग्वालियर जेएच हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर पहुंचे एएसपी जय राज कुबेर ने बताया "घायल के परिजनों ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही. जो भी तथ्य सामने आयेंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी."

मामले के अनुसार 9 अक्टूबर 2023 को बन्हेरी गांव के सरपंच विक्रम सिंह रावत की पड़ाव के कांतिनगर क्षेत्र में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्याकांड के बाद गांव में भारी तनाव फैला था और 32 घरों में तोड़फोड़ व आगजनी हुई थी. इस केस में ईपीएफओ कमिश्नर मुकेश रावत को भी साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिनकी पुरानी रंजिश विक्रम के साथ थी. हाल ही में कुछ आरोपियों को इस केस में जमानत मिली है.

TAGGED:

BANHERI SARPANCH MURDER CASE
FIRING ON YOUTH CONDITION CRITICAL
SARPANCH VIKRAM RAWAT MURDER
GWALIOR NEWS
GWALIOR ATTACK MURDER WITNESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.