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बांगो द लाइफ लाइन: बांध का गेट खुलते ही हसदेव का बढ़ा जलस्तर, सीतामणी में घर छोड़ भागे लोग

रविवार रात 11 से 12 बजे के बीच घरों में पानी भरना शुरू हुआ. लोग सामान समेटकर भागने लगे. राजकुमार शाह की रिपोर्ट.

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बांगो द लाइफ लाइन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 17, 2026 at 10:53 PM IST

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कोरबा: मिनीमाता बांगो बांध का जलस्तर बढ़ने के डैम के 9 गेट खोल दिए गए हैं. लगातार बारिश के बाद डैम का जलस्तर नियंत्रित करने के लिए लगातार पानी हसदेव नदी में छोड़ा जा रहा है. इसका असर हसदेव नदी के तटवर्ती इलाकों में दिखाई देने लगा है. गेट खुलने पर 52 गांवों के लिए अलर्ट जारी किया गया है. खासतौर पर शहर से लगे सीतामणी बस्ती के लगभग 20 घर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. इसके अलावा कुछ घर ऐसे भी हैं, जहां लोगों ने हसदेव नदी के मुहाने पर अतिक्रमण कर मकान बना लिया है, वहां हालात खराब हैं.

बांध का गेट खुलते ही हसदेव का बढ़ा जलस्तर

बांगो बांध से पानी छोड़े जाने और उससे होने वाले खतरे को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने पहले ही आगाह किया था. ईटीवी भारत की टीम ने बताया था कि बांध का गेट खुलते ही इलाके में पानी भर सकता है. और हुआ भी कुछ ऐसा ही, इलाके में पानी भरने और हसदेव नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद इलाके लोग अपने घर-बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं.

बांगो द लाइफ लाइन (ETV Bharat)

सीतामणी में घर छोड़ भागे लोग

प्रभावित इलाके में प्रशासन की टीम बचाव कार्य के लिए पहुंच रही है. सोमवार की सुबह नगर निगम का एक दल यहां पहुंचा था, और गंदगी से बचाव के लिए दवा और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया. लोगों का कहना है कि बीती रात लगभग 20 से 25 घर में तीन से साढे तीन फीट तक पानी भर गया.. लोग देर रात ही घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए. अब लोग पानी के उतरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वापस अपने-अपने घरों को लौट सकें.


सीतामणी बस्ती के निचले इलाकों में भरा पानी

स्थानीय लोगों ने बताया कि रविवार की रात लगभग 11 से 12 बजे के बीच बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसना शुरू हो गया था. उससे पहले रविवार की शाम को 4:00 बजे बांध के 9 गेट खोले गए थे. इसके बाद दर्री बांध से भी पानी नदी में बहाया जा रहा है. बांगो बांध से दर्री और फिर सीतामणी तक पानी पहुंचने में लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगता है, जब पानी यहां पहुंचा तब लोगों को यह एहसास हुआ कि घरों में पानी भर रहा है. खतरे को भांपते हुए लोगों ने जरूरी सामान समेटा और अपने घर छोड़ सुरक्षित जगहों पर चले गए. लगभग 20 परिवार ऐसे हैं जो घरों को छोड़ सुरक्षित ठिकानों तक चले गए हैं.

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खतरा बढ़ते ही लोगों ने घर छोड़ा:गोविंद

स्थानीय निवासी गोविंद ने बताया कि उसका घर थोड़ी ऊंचाई पर है, लेकिन रात के 12:00 बजे उसके घर में भी पानी भर गया. सुबह के लगभग 10:00 बजे तक घर से पानी उतर गया, लेकिन निचली बस्ती के लगभग 20 घरों में पानी भरा रहा.

घर में कमर तक पानी आ गया: हीराबाई

स्थानीय निवासी हीराबाई ने बताया कि रात के लगभग 11:00 मेरे घर में कमर तक पानी भर गया था. पानी भरने से घर में रखा सारा सामान खराब हो गया. हम परिवार सहित सुरक्षित वहां निकल गए. मेरे परिवार में कुल तीन सदस्य हैं. हम जहां रहते हैं वहां सभी घर पानी में डूब गए हैं. यहां जो भी लोग रहते हैं सभी रोजी मजदूरी का काम करते हैं.

49 हजार 828 क्यूसेक पानी छोड़ा गया

सोमवार की स्थिति में हसदेव नदी में पानी की आवक को देखते हुए, मिनीमाता बांगो बांध से पानी छोड़ने की मात्रा को और बढ़ाया गया है. फिलहाल कुल 49 हजार 828 क्यूसेक पानी हसदेव नदी में छोड़ा जा रहा है. जिससे कि बांध का जलस्तर 358.70 मीटर (94.24%) तक पहुंचा है. पिछले 10 घंटे में बांध के स्तर में 7 सेमी की वृद्धि हुई है. वर्तमान में 9 गेट खुले हैं. बीती रात 9 बजे से लगभग 2 घंटे तक तेज बारिश हुई. अभी भी तेज बारिश जारी है. जिससे बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है.

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जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि लगातार बारिश और बांध से पानी छोड़े जाने की स्थिति को देखते हुए नदी-नालों के आसपास जाने से बचें. निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भी मुनादी के जरिए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.

मुसीबत आई तो अवैध अतिक्रमण नजर आया

सीतामढ़ी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आयुक्त आशुतोष पांडे नगर पालिका निगम का आयुक्त आशुतोष पांडे मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने कहा कि सीतामणी क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 मोतीसागर पारा में हसदेव नदी के किनारे लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर मकान बना लिया है. अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों में ही पानी भरा है. जिला प्रशासन के मुताबिक ऐसे करीब 120 मकान हैं, जिनका निर्माण अवैध रूप से किया गया है. वर्तमान में इनका चिन्हांकन किया जा रहा है.

हमारे पास पीएम आवास के मकान मौजूद हैं, जिसमें से ज्यादातर खाली हैं. जो लोग यहां अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें पीएम आवास में शिफ्ट किया जाएगा. बरसात रुकते ही यह कार्रवाई शुरू की जाएगी. यह सर्वेक्षण का उपयुक्त समय है. हम अभी सर्वेक्षण पूरा कर लेंगे कि यहां कितने लोग रहते हैं. वर्तमान में जिन घरों में पानी भरा है, उनकी संख्या 10 से 12 है और वह अभी यहां मौजूद नहीं हैं: आशुतोष पांडेय, आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा

कोरबा नगर पालिका निगम आयुक्त ने दिया भरोसा

आयुक्त आशुतोष पांडेय ने कहा कि बारिश के मौसम में हर साल ऐसा होता है, निचले इलाके में रहने वाले लोगों को परेशानी होती है. हालांकि बाढ़ से निपटने के लिए हमारा अमला पूरी तरह से तैयार है, जिन लोगों के घर डूबे हैं, पानी भर गया है, उनके लिए सामुदायिक भवन तैयार किया गया है. सामुदायिक भवन में ही उन्हें ठहराया जाएगा.


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